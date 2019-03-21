Bakan Kurum: İndirim kampanyasından borçlarını ödemeleri halinde yüzde 22 indirim alabiliyor
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: (TOKİ'nin indirim kampanyası) 200 binin üzerinde vatandaşımız bu indirim kampanyasından borçlarını ödemeleri halinde yüzde 22 indirim alabiliyor.21 Mart 2019 Perşembe 12:59
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: (TOKİ'nin indirim kampanyası) 200 binin üzerinde vatandaşımız bu indirim kampanyasından borçlarını ödemeleri halinde yüzde 22 indirim alabiliyor.
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