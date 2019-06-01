0553 313 94 23

Bakan Kurum: "Hedefimiz aynı anda 50 bin kentsel dönüşüm projesini başlatmak"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Beykoz’da kentsel dönüşüm ile ilgili toplantı yaptı.

01 Haziran 2019 Cumartesi 17:42
Bakan Kurum: "Hedefimiz aynı anda 50 bin kentsel dönüşüm projesini başlatmak"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Beykoz’da kentsel dönüşüm ile ilgili toplantı yaptı. Kurum, "Bayramdan sonra kentsel dönüşüme ilişkin eylem planımızı açıklayacağız. Hedefimiz aynı anda 50 bin kentsel dönüşüm projesini başlatmak bu çerçevede çalışmalarımızı yürütüyoruz" dedi.


Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Beykoz ‘da vatandaşlarla bir araya geldi. Bakan Kurum’a temaslarında Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın da eşlik etti.



"Hedefimiz 2023 yılına kadar Beykoz’da en az 10 bin konutun dönüşümü sağlamak"


Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Beykoz Belediyesinde yaptığı açıklamada, "Beykozumuz’da kentsel dönüşüm çok önemli maddemiz. Problemler çözmek adına burada imar planı hazırlığına başlamış olduk. Beykoz Belediyemiz hazırlamış olduğu stratejik planında Beykoz’un genelinde ilişkin bir kentsel dönüşüm eylemi hazırladı. Biz de bakanlık olarak Beykozumuz’a kentsel dönüşümü hızlandırmak adına her türlü desteği de vereceğiz. Tokatköy Mahallemizde 82 bin metre karelik alanda bin konutluk tarihi Beykoz’a yakışır bir proje yapmak suretiyle kentsel dönüşümü bu alanda başlatmış olacağız. Hedefimiz 2023 yılına kadar Beykoz’da en az 10 bin konutun dönüşümü sağlamak. Çavuşbaşı’nda plan sürecimiz var. Tabii bu planı yakından takip ediyoruz ve hızlı bir şekilde vatandaşlarımızın plan ve problemlerini çözmüş olacağız" dedi.



"İstanbul’da AK Parti İktidarı döneminde yaklaşık 235 milyar liralık yatırım yaptık"


Bakan Kurum, "Biz bu güne kadar İstanbul’da AK Parti İktidarı döneminde yaklaşık 235 milyar liralık yatırım yaptık. Altyapıdan üst yapıya, kentsel dönüşümden, hastane alanlarına vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltecek bir çok projeye imza attık. Bakanlık olarak fiilen 20 milyarlık yatırımımız var. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde de manifestomuz çerçevesinde de şehirlerimizi, ilçelerimizi marka şehir haline getirecek ve burada yaşam kalitesini 2013’ün ilerisinde çok daha yukarılara taşıyacak projeleri hep birlikte yapacağız" ifadelerini kullandı.



"Biz bugüne kadar vatandaşımıza verdiğimiz her sözü tuttuk"


AK Parti İktidarı olarak vatandaşa verilen her sözü tuttuklarını ifade eden Kurum, "Bayramdan sonra kentsel dönüşüme ilişkin eylem planımızı açıklayacağız. Hedefimiz aynı anda 50 bin kentsel dönüşüm projesini başlatmak bu çerçevede çalışmalarımızı yürütüyoruz. Her ilçede olmak istiyoruz. Acil öncelikli alanlarda olacağız. Beykoz’da bizim için bu anlamda çok önemli bir yerleşim yeri” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 17:42
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tabancayla selfie çekerken kendisini vurdu
    1. Tabancayla selfie çekerken kendisini..
    2. "Kanuni Bulvarı etap etap açılmaya..
    3. İYİ Parti’li bir grup bayramda..
    4. Şimdiden 200 bine yakın kişiyi ağırladı
    5. Duşlardaki zorlu lekelerden dakikalar..
    6. Batman’da husumetli aileler..
    7. Gaziantep lise taban puanları 2019..
    8. Bayram trafiğine yerinde inceleme
    9. Şehit Polis Öztekin adına satranç..
    10. Özbekistan'da 19 kadın mahkum affedildi!
    11. Konak’ta ’tatlı’ denetim
    12. Otomobil su kanalına devrildi: 4 yaralı
    13. Bakan Kurum: "Hedefimiz aynı anda 50..
    14. GÜNCELLEME - İzmir'deki elektronik..
    15. Bayram tatilinde yolculuk yapanlara..
    16. Melih Gökçek sonunda patladı: Bana..
    17. Belediye borçlarına 4 ay kesinti..
    18. Engellilere sandalyeli bayram sürprizi
    19. 400 kiloluk klima fanı çalındı
    20. "Beklentiler yüksek"
    21. İstanbul trafiğinde son yol durumu..
    22. Kaymakam Bilgin, bayram öncesi..
    23. LGS’de öğrencinin sıralamasını..
    24. "Bütün personelimizle kara yollarında..
    25. Balıkesir lise taban puanları 2018..
    26. Menemen’de 2 bin kişilik iftar
    27. "Barışın yolu, meşru Filistin..
    28. Özbekistan'da 19 kadın mahkum..
    29. AK kadınlardan lokma hayrı
    30. İDO 10 günlük tatilde 128 sefer yapacak
    Erdoğan'a sürpriz davet! Bakan Pakdemirli aracı oldu
    Erdoğan'a sürpriz davet! Bakan Pakdemirli aracı oldu
    Bu tehdidi beklemiyorlardı! İran'ın hamlesi düşmanı şaşırttı
    Bu tehdidi beklemiyorlardı! İran'ın hamlesi düşmanı şaşırttı
    Ünlü restoranda 19 yaşındaki kadın garsondan müşterilere tuzak!
    Ünlü restoranda 19 yaşındaki kadın garsondan müşterilere tuzak!
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti