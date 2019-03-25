Bakan Kurum, Gürpınar'da vatandaşlarla buluştu

İSTANBUL (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun vaatlerine ilişkin "Boş laflarla belediyecilik olmaz. Sana Gürpınar da Yakuplu da Beylikdüzü de İstanbul da kanmaz. 31 Mart akşamı gereken cevabı hem Beylikdüzü hem de İstanbul'da vereceğiz." dedi.

Kurum, Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

İlçeye birçok proje kazandıracaklarını dile getiren Kurum, kentsel dönüşümden millet bahçelerine kadar gündemlerinde olan projelerden bahsetti.

Kurum, şehir ve yaşamla alakalı akla gelen Beylikdüzü'ndeki ihtiyaçların hepsinin giderileceğini belirterek, kentsel dönüşüm hususunda İstanbul ve Türkiye'deki çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Beylikdüzü'nün sorunlarını ziyaretleri esnasında dinlediğini belirten Kurum, "2 bin 800 vatandaşımızı ilgilendiren kentsel dönüşüm sürecinde maalesef yıllardır sizi bekletiyorlar. Yıllardır sizi mağdur ediyorlar. Çünkü bunların alışkanlığı bu. Belediyecilik anlayışları da bu. İnşallah 1 Nisan sabahı gelir gelmez Beylikdüzü'nde Gürpınar'daki bu kentsel dönüşüm sürecini Mustafa Necati başkanımızla, sizlerin el birliğiyle, desteğinizle başlatacağız." diye konuştu.

Kurum, kentsel dönüşümün vatandaşın rızasıyla yapıldığını aktararak, vatandaşın istemediği işlere asla izin verilmeyeceğini kaydetti.

Dönüşüm sürecinin sadece ilçe belediye başkanının başarabileceği bir iş olmadığına vurgu yapan Kurum, şöyle devam etti:

"Bu işe ilişkin ilçe belediye başkanı senin derdinle dertlenecek. Derdinle dertlenen büyükşehir belediye başkanı, milletvekili, bakan ve Cumhurbaşkanı olacak. Hamdolsun Beylikdüzü'nde Gürpınar'da 1 Nisan sabahı bunların hepsi olacak. Biz buna gönülden ve yürekten inanıyoruz. 1994'te Cumhurbaşkanımız geldiler. Sosyal belediyeciliği her vatandaşa tanıtarak yürüttüler. 5 sene belediye başkanlığınızı yapmış kişi çıkıyor Kartal'da 'Siz 17 senedir ne yaptınız?' diyor."

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, konuşmasının devamında AK Parti iktidarlarının 17 yılda hayata geçirdiği projeleri ve yaptığı hizmetleri anlatarak, "5 sene belediye başkanlığınızı yapmış kişi çıkıp diyor ki 'Siz kentsel dönüşümle ilgili ne yaptınız?' Biz bunları yaptık. Sen Beylikdüzü'ne, Gürpınar'a, Yakuplu'ya ne yaptın? İşte Gürpınar'ın durumu ortada. Bir tane kentsel dönüşüm projesi başlamadı. Bir tane başarılı bitmiş kentsel dönüşüm projesi göster. Millet bahçelerini, sosyal konut projelerini göster. Biz Türkiye'nin tüm il ve ilçelerinde yaptık. Sen ne yaptın? Boş laflarla belediyecilik olmaz. Sana Gürpınar da Yakuplu da Beylikdüzü de İstanbul da kanmaz. 31 Mart akşamı gereken cevabı hem Beylikdüzü hem de İstanbul'da vereceğiz."

Kurum'a vatandaşla buluşmasında AK Parti'nin Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mustafa Necati Işık da eşlik etti.

