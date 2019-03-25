0553 313 94 23

Bakan Kurum, Gürpınar'da vatandaşlarla buluştu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:- "Boş laflarla belediyecilik olmaz. Sana Gürpınar da Yakuplu da Beylikdüzü de İstanbul da kanmaz. 31 Mart akşamı gereken cevabı hem Beylikdüzü hem de İstanbul'da vereceğiz"- "2 bin 800 vatandaşımızı ilgilendiren kentsel dönüşüm sürecinde maalesef yıllardır sizi bekletiyorlar. Yıllardır sizi mağdur ediyorlar. Çünkü bunların alışkanlığı bu. Belediyecilik anlayışları da bu"

25 Mart 2019 Pazartesi 18:44
Bakan Kurum, Gürpınar'da vatandaşlarla buluştu

İSTANBUL (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun vaatlerine ilişkin "Boş laflarla belediyecilik olmaz. Sana Gürpınar da Yakuplu da Beylikdüzü de İstanbul da kanmaz. 31 Mart akşamı gereken cevabı hem Beylikdüzü hem de İstanbul'da vereceğiz." dedi.

Kurum, Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

İlçeye birçok proje kazandıracaklarını dile getiren Kurum, kentsel dönüşümden millet bahçelerine kadar gündemlerinde olan projelerden bahsetti.

Kurum, şehir ve yaşamla alakalı akla gelen Beylikdüzü'ndeki ihtiyaçların hepsinin giderileceğini belirterek, kentsel dönüşüm hususunda İstanbul ve Türkiye'deki çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Beylikdüzü'nün sorunlarını ziyaretleri esnasında dinlediğini belirten Kurum, "2 bin 800 vatandaşımızı ilgilendiren kentsel dönüşüm sürecinde maalesef yıllardır sizi bekletiyorlar. Yıllardır sizi mağdur ediyorlar. Çünkü bunların alışkanlığı bu. Belediyecilik anlayışları da bu. İnşallah 1 Nisan sabahı gelir gelmez Beylikdüzü'nde Gürpınar'daki bu kentsel dönüşüm sürecini Mustafa Necati başkanımızla, sizlerin el birliğiyle, desteğinizle başlatacağız." diye konuştu.

Kurum, kentsel dönüşümün vatandaşın rızasıyla yapıldığını aktararak, vatandaşın istemediği işlere asla izin verilmeyeceğini kaydetti.

Dönüşüm sürecinin sadece ilçe belediye başkanının başarabileceği bir iş olmadığına vurgu yapan Kurum, şöyle devam etti:

"Bu işe ilişkin ilçe belediye başkanı senin derdinle dertlenecek. Derdinle dertlenen büyükşehir belediye başkanı, milletvekili, bakan ve Cumhurbaşkanı olacak. Hamdolsun Beylikdüzü'nde Gürpınar'da 1 Nisan sabahı bunların hepsi olacak. Biz buna gönülden ve yürekten inanıyoruz. 1994'te Cumhurbaşkanımız geldiler. Sosyal belediyeciliği her vatandaşa tanıtarak yürüttüler. 5 sene belediye başkanlığınızı yapmış kişi çıkıyor Kartal'da 'Siz 17 senedir ne yaptınız?' diyor."

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, konuşmasının devamında AK Parti iktidarlarının 17 yılda hayata geçirdiği projeleri ve yaptığı hizmetleri anlatarak, "5 sene belediye başkanlığınızı yapmış kişi çıkıp diyor ki 'Siz kentsel dönüşümle ilgili ne yaptınız?' Biz bunları yaptık. Sen Beylikdüzü'ne, Gürpınar'a, Yakuplu'ya ne yaptın? İşte Gürpınar'ın durumu ortada. Bir tane kentsel dönüşüm projesi başlamadı. Bir tane başarılı bitmiş kentsel dönüşüm projesi göster. Millet bahçelerini, sosyal konut projelerini göster. Biz Türkiye'nin tüm il ve ilçelerinde yaptık. Sen ne yaptın? Boş laflarla belediyecilik olmaz. Sana Gürpınar da Yakuplu da Beylikdüzü de İstanbul da kanmaz. 31 Mart akşamı gereken cevabı hem Beylikdüzü hem de İstanbul'da vereceğiz."

Kurum'a vatandaşla buluşmasında AK Parti'nin Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mustafa Necati Işık da eşlik etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 18:44
  1. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
  2. Gürpınar
  3. Kentsel dönüşüm
  4. seçim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İP'ten istifa etti! MHP'ye destek verecek
    1. İP'ten istifa etti! MHP'ye destek..
    2. Aytemiz Alanyaspor'da Bursaspor maçı..
    3. Çin’de silahlı saldırı! En az 5 kişi..
    4. İşgalci İsrail jetleri Gazze'yi..
    5. Bolu'da kaza: 4 yaralı
    6. British Airways uçağı yanlış ülkeye uçtu
    7. Kılıçdaroğlu: “Bizim belediye..
    8. PKK'lı kadın terörist, cezaevinde..
    9. İsrail ordusu abluka altındaki Gazze..
    10. Kamyonetin altında kalan kadın ağır..
    11. Apollonia Mozaik Akademisi’nde..
    12. Baskın yapılan depolarda kaçak nargile..
    13. Başkan Şahin: “Atakum’u gelecekte daha..
    14. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    15. Meteorolojiden "zirai don" uyarısı
    16. Kurusıkıdan gerçek silah yapıyorlardı,..
    17. AK Parti'nin Muş mitingi
    18. Minibüsün altında kalan yaşlı kadın..
    19. Rusya'dan ABD'ye gönderme: Karanlık..
    20. Türk Kızılayı Yemen'de 8 bini aşkın..
    İskenderpaşa Cemaati 31 Mart kararını verdi!
    İskenderpaşa Cemaati 31 Mart kararını verdi!
    Almanya devreye soktu! Türkiye'ye karşı sinsi plan
    Almanya devreye soktu! Türkiye'ye karşı sinsi plan
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz

    Günün Karikatürü

    24 Mart 2019
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Başkan Erdoğan: Hesap verecekler
    Başkan Erdoğan: Hesap verecekler