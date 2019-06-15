Bakan Kurum, Güney Koreli mevkidaşı Rae ile görüştü

NAGANO (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Güney Kore Çevre Bakanı Cho Myung Rae ile görüştü.

Kurum, Japonya'nın Nagano kentine bağlı Karuizawa kasabasında "G20 Çevre ve Enerji Bakanları Toplantısı"nın yapıldığı Prince West Hotel'de, Güney Kore Çevre Bakanı Cho Myung Rae ile bir araya geldi.

Yaklaşık yarım saat süren ikili görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin önemi vurgulandı.

Türkiye ile Güney Kore'nin dost ve kardeş ülkeler olduğu belirtilen görüşmede, iki ülke ilişkilerinin güvene dayalı olarak çok boyutlu geliştirilmesi de ele alındı.

Bu kapsamda iki ülke arasında birçok alanda iş birliği anlaşması olmasına rağmen çevre ve şehircilik alanında bugüne kadar imzalanmış herhangi bir ikili anlaşmanın olmadığına da dikkat çekildi.

İki ülkenin çevre alanında hayata geçirdikleri projelerin de aktarıldığı görüşmede, Bakan Kurum, mevkidaşını 1-2 Kasım 2019'da İstanbul'da düzenlenmesi planlanan "Sıfır Atık Konulu Çevre Bakanları" Konferansı'na davet etti.

Öte yandan ülkeler arasında hava kalitesi yönetimine ilişkin bilgi ve deneyim paylaşımına yönelik ikili iş birliğinin geliştirilmesi konusunun da değerlendirildiği görüşmede, iklim değişikliğiyle mücadele ve Türkiye'nin COP 26 adaylığına ilişkin de destek istendi.