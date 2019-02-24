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Bakan Kurum: “Gelecek nesillerimize daha iyi bir çevre bırakacağız”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Biz bir çevreci parti olarak, çevreci bir liderin partisi olarak hem çevremizi koruyacağız, hem de gelecek nesillerimize daha iyi bir çevre bırakacağız” dedi.

24 Şubat 2019 Pazar 22:13
Bakan Kurum: “Gelecek nesillerimize daha iyi bir çevre bırakacağız”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Biz bir çevreci parti olarak, çevreci bir liderin partisi olarak hem çevremizi koruyacağız, hem de gelecek nesillerimize daha iyi bir çevre bırakacağız” dedi.


Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan ve Avrupa Birliği ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının desteklediği Seydişehir Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi açıldı. Açılış törenine katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya ve Seydişehir için önemli bir çevre projesinin açılışını yaptıklarını belirterek, “Seydişehir Atıksu Arıtma Tesisi, 9 milyon euro; yani 45 milyon lira olan önemli bir tesis. Bu atıksu arıtma tesisi hizmeti ile birlikte Seydişehirimizin neredeyse tamamına atıksu arıtma hizmeti vereceğiz ve Seydişehir eskisinden daha temiz, eskisinden daha çevreye duyarlı bir ilçe haline gelecek” dedi.


Projede hem Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğünün hem de Çevre Şehircilik Bakanlığı ile İller Bankası Genel Müdürlüğünün ortak bir çalışma yürüttüğünü kaydeden Bakan Kurum, “Ortak çalışma çerçevesinde bu güzel tesisimizi şehrimize kazandırıyoruz. Buradan arıttığımız suları da Konya’nın ihtiyacı olan yerlerinde kullanacağız. Biliyorsunuz buradan çıkacak arıtılmış suyu da tarımda kullanmak suretiyle yeniden hayata döndüreceğiz. Biz bir çevreci parti olarak, çevreci bir liderin partisi olarak hem çevremizi koruyacağız, hem de gelecek nesillerimize daha iyi bir çevre bırakacağız” diye konuştu.


Törende konuşan Vali Cüneyt Orhan Toprak da uyun tasarruflu kullanılması gerektiğine işaret ederek, bu tesiste atıksuların içindeki azotların, fosforun tamamen yok edilerek ovaya sulamada dahi kullanılacak şekilde su verilmesinin çok önemli olduğunu söyledi.


Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bugüne kadar Büyükşehir Belediyesi olarak Seydişehir’e 166 milyon liralık yatırım gerçekleştirildiğini ifade ederek, “Birçok önemli proje başladı, tamamlandı, bir kısmı da devam ediyor. Hepinizin beklediği Seyid Harun Veli Hazretlerinin türbe etrafıyla ilgili projenin kamulaştırmaları bitmek üzere. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Seydişehir Atıksu Arıtma Tesisinin çevre ve halk sağlığı açısından önemli bir proje. Toplam 45.3 milyon liraya mal olan tesiste proje bedelinin yüzde 85’ini AB fonlarından, yüzde 6’sı Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından, yüzde 9 da KOSKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından sağlandı. Bu tesis, 46 bin nüfusa hizmet verebilecek ve günde 6 bin metreküp kapasiteli ileri biyolojik atıksu arıtması olarak dizayn edilmiştir. Bu çevreci tesiste arıtılan sular, tarımsal sulamada da kullanılacak inşallah” diye konuştu.


AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, açılışı yapılan Seydişehir İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nin hayırlı olmasını temenni ederek, “Çevreye zarar vermeden kullanılmış suları arıtarak daha faydalı bir noktada değerlendirilmesine fırsat verecek bir proje hayata geçiriliyor. Çevre ve şehircilik adına büyük projelere imza atmaktadırlar. Hükümeti temsilen bulunan değerli bakanımıza huzurlarınızda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum” dedi.


Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal da açılan tesisin hayırlara vesile olmasını diledi.


Konuşmaların ardından Seydişehir Atıksu Arıtma Tesislerinin açılışı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve protokol mensupları tarafından yapıldı.

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 22:13
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