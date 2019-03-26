Bakan Kurum Eyüpsultan'da vatandaşlarla bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Eyüpsultan'daki Karadolap Mahallesine ilişkin, "Buraya gerekli olan her türlü teknik, maddi, finans desteğini de Bakanlık olarak sağlayacağız ve Karadolap'taki kardeşlerimizi mutlu, huzurlu, sağlıklı evlerine bir an önce kavuşturacağız. İnşallah yıl sonuna kadar bu temeli atacağız." dedi.

Bakan Kurum, seçim çalışmaları kapsamında Eyüpsultan'daki Öz Alibeyköy Spor Kulübü'nde, Karadolap Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlarla bir araya gelerek, sohbet etti.

Burada konuşan Kurum, Karadolap'ta 22 bin metrekare arsa üzerinde 260 hak sahibinin olduğunu, buna İstanbul Büyükşehir Belediyesinin parselleri de konulduğunda yaklaşık 500'e yakın hak sahibi bulunduğunu ifade etti.

Bugüne kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve KİPTAŞ'la projenin hayata geçirilmesi için gerekli girişimlerin yapıldığını aktaran Kurum, şöyle konuştu:

"Belli bir nokta ilerleme kaydedilmiş olmasına rağmen tabii siz de haklı olarak evlerinizi niye alamadığınızı, niye inşaatın başlamadığını soruyorsunuz. İnşallah biz TOKİ Başkanımız buradalar, kendisine talimat verdik. TOKİ'yle yerinde dönüşümle sizlerin burada yeniden Alibeyköy'de devam edeceğiniz, yine evlerinizi burada alacağınız süreçle az katlı, yatay mimari, mahalle kültürünün olduğu kentsel dönüşüm projesini Karadolap bundan sonra Akdolap olacak mahallemizde yapıyoruz. Buna da inşallah en kısa zamanda başlayacağız. 1 Nisan sabahından itibaren Deniz Başkanımla birlikte bu süreci yürüteceğiz. Buraya gerekli olan her türlü teknik, maddi, finans desteğini de Bakanlık olarak sağlayacağız ve Karadolap'taki kardeşlerimizin mutlu, huzurlu ve sağlıklı evlerine bir an önce kavuşturacağız. İnşallah yıl sonuna kadar bu temeli atacağız. Size de evlerinizi en kısa zamanda vereceğiz. Sizi mağdur etmeden örnek bir projeyi gerçekleştireceğiz."

Bakan Kurum, konuşmasının sonunda 31 Mart seçimleri için AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken için vatandaşlardan destek istedi.

Yeşilpınar Mahallesi'ndeki Pınar Camisi'nin avlusunda da vatandaşlarla bir araya gelen Kurum, Eyüpsultan'da yapacakları kentsel dönüşüm projelerini anlattı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'a ziyaretlerinde Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın da eşlik etti.