Bakan Kurum Esenyurt’taki konut mağdurlarını dinledi! 15 site için çözüm sözü verdi

“Konutla Dolandırılan Hak Sahipleri” platformu üyelerinin talepleri ve tüketici hakları savunucusu STK yöneticilerinin girişimleri ile mağdur temsilcilerini dinleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çözüm için ilk somut adımın gelecek hafta atılacağı müjdesini verdi.

AK Parti Esenyurt İlçe Teşkilatı’nın bürosunda, ilçede yıllar önce inşaatı başlayan Samsun Tower, Bulut İnşaat, Yeşil İnşaat, Osmanlı İnşaat, Makromtek, Fi-Side, Ukra İnşaat, Caprice Gold, Garanti Koza, Dumankaya Hİ FİT – Flex Ofis, Has İnşaat, Yaşam Merkezi, Acunkent ve Tac Mahal projelerinin mağdurları ile bir araya gelen Bakan Kurum, yaklaşık 3 saat boyunca söz alanları dinledi ve çözüm konusunda düşüncelerini paylaştı.

Yeni bir başlangıç umudu

Her biri farklı aşamada olan inşaatlardan konutunu teslim alamayanlar gibi İnanlar İnşaat ile Garanti Koza’da olduğu gibi anahtarını teslim aldığı halde tapusunu alamayan mağdurları da dinleyen Kurum, ”Konutla Dolandırılan Hak Sahipleri” platformu için gelecek hafta Esenyurt sınırları içinde bir büro kiralanacağını, kendi bakanlıklarının yanı sıra Adalet Bakanlığı’ndan yetkililerin de yer alacağı bir komisyon oluşturulacağını, haksız yere dolandırıldığını düşünen her mağdurun buraya gelerek sorunlarını anlatacağını, projelerin müteahhitleriyle görüşüleceğini ve gerekirse hukuki sürecin başlatılacağı mesajını verdi. Yarım kalan inşaatların tamamlanması ve tapuyla ilgili sorunların halledilmesi konusunda da bir süreç başlatılacağını kaydeden Bakan Kurum, bu noktada Bakanlık olarak ellerinden geleni yapmaya gayret edeceklerini vurguladı.

Birlikte çözeceğiz

Sorunlara çözüm odaklı bir bakışla yaklaştıklarını dile getiren Murat Kurum, mağdur olan vatandaşların sahipsiz bırakılmayacağını ve hukuki çerçevede bir sonuca varılması hususunda çalışma yürütüleceğini kaydetti. Kurum, “Esenyurt’ta yarım kalan inşaatlar nedeniyle yaşanan mağduriyeti en aza indirecek çalışmayı başlattık. Vatandaşlarımızı dinledik, yol haritamızı belirledik. Süreci de yine vatandaşlarımızla birlikte yöneterek, yaşanan sorunları çözeceğiz” açıklamasında bulundu.

Bu cenaze artık kaldırılmalı

Geçen yıl kasım ayında TBMM’ye giden Esenyurt’taki yarım kalmış farklı projelerin konut mağdurları, milletvekillerine yaşadıkları sıkıntıları anlatmış ve kangrene dönen bu soruna çözüm bulunmasını talep etmişti. Mağdurlar, yarım kalmış toplu konut projelerinin teknik ve hukuki yönden değerlendirilmesi ile yüzlerce ailenin haklarının savunulması için komisyon kurulmasını talep ediyor.

Sorunlar biriktirilmemeliydi

Yaşanan mağduriyetlerin, 4077 sayılı Tüketicinin Koruması Hakkındaki Kanunda yer alan ‘Kampanyalı Satışlar’ maddesine aykırı satış yapan inşaat firmalarından kaynaklandığını vurgulayan Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, devletin bu süreçte, Anayasanın 172. maddesi ile 6502 sayılı Tüketicinin Koruması Hakkındaki Kanunda yer alan 40’ıncı maddesine göre üzerine düşen denetim görevini yerine getirmemesinden dolayı sıkıntıların birikmiş olduğunu savundu.

TMSF’den Dumankaya açıklaması bekleniyor

15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişiminin ardından terör örgütü FETÖ’nün finansal kaynaklarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında, bu yönde faaliyette bulunduğu iddiasıyla yönetimine el konulan Dumankaya İnşaat’ın yarım kalan projelerini tamamlama sözü veren Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’ndan da (TMSF) açıklama bekleniyor. Zira bundan tam bir yıl önce 21 Haziran’da Dumankaya ve Fi-Yapı projelerinde mağdur olan 8 bin 164 kişiye müjdeli haberi veren TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, yarım kalan inşaat projelerinin 3 Alman şirketin oluşturduğu konsorsiyum tarafından tamamlayacağını açıklamıştı.

Esenyurt’ta tek çivi çakılmadı

Gülal, söz konusu işbirliğinin natamam projeleri bitirmek üzere yapıldığını vurgulamış ve ’’Dumankaya ve Fi-Yapı’nın mağdurlarına yardım etmek en büyük önceliğimiz” demişti. O günden bugüne Alman şirketlerden oluşan konsorsiyumun, yarım kalan projeleri kısa sürede teslim edeceği beklenirken özellikle Esenyurt’taki iki kulede bir tek çivinin çakılmamış olması mağdurların tepkisine neden oldu. Mağdurların zaman zaman gruplar halinde TMSF tarafından atanan kayyım yönetimiyle görüşmelerinden de somut bir sonuç çıkmadı.

Verilen söz yerine getirilsin

Önceki gün konuyu Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a arz eden mağdur temsilcileri, “Anahtarlarımızın yapı durumlarına göre en geç 3 yıl içinde teslim edileceği söylenmişti. Ancak şu ana kadar inşaat konusunda bir adım atılmadı, TMSF yönetimi de her hangi bir açıklama yapmıyor. Devlet adına verilen sözün yerine getirilmesini bekliyoruz’’ mesajını iletti.

Daha ne kadar beklenecek?

2018 verilerine göre Dumankaya projelerinden 3 bin 28, Fi Yapı’dan ise 5 bin 136 kişi çeşitli mağduriyetle karşı karşıya kalırken, bunların bir kısmının tapu teslim işlemleri yapıldı. Dumankaya’nın Mozaik, Adres, Modern Collection, Hİ FİT ve Flex Ofis projelerindeki konutların inşaat işleri yürütülemezken Fi Yapı ile ilgili herhangi bir şantiye çalışmasına girişilmemesi dikkat çekti. Dumankaya mağdurları, Alman firmalarıyla ilgili sözleşmenin akıbeti ve teslimler konusunda TMSF yönetiminden açıklama bekliyor. Konuyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da ulaştıran mağdurların yeni umudu ise Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un girişimi oldu.