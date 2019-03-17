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Bakan Kurum: “CHP sürekli takoz olur”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “CHP anlayışı, hiçbir zaman doğru bir iş yapıldığında destek olamaz sürekli takoz olur” dedi.

17 Mart 2019 Pazar 19:43
Bakan Kurum: “CHP sürekli takoz olur”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “CHP anlayışı, hiçbir zaman doğru bir iş yapıldığında destek olamaz sürekli takoz olur” dedi.


Bir dizi program için Yalova’ya gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ’Termal Belediyesi’nin toplu açılış törenine katıldı. Burada yaptığı konuşmada CHP’yi eleştiri yağmuruna tutan Kurum, Türkiye’de yıllar yılı hep iki anlayışın mücadelesi yaşandığını dile getirerek, “Biri, AK Parti’nin eser, yatırım ve gönül siyaseti, diğeri ise CHP’nin çöp, çamur, çukur, çarpık kentleşme siyaseti. CHP anlayışı, hiçbir zaman doğru bir iş yapıldığında destek olamaz sürekli takoz olur. CHP’nin genel karakteri budur. Onlar ne kadar takoz koymaya çalışırlarsa saçılsınlar biz de o kadar çok yatırım yapıyoruz, yapmaya da devam ediyoruz.Çünkü biz size aşk ile sevdalıyız” ifadesini kullandı.


Cumhur İttifakına da değinen Kurum, “Biz biliyorsunuz 31 Mart’ta Cumhur İttifakını kurduk ve görüyoruz ki milletimizin teveccühünü her noktada bize gösteriyor. Milletimiz bizleri bağrına basıyor ve Cumhur İttifakımız kusursuz şekilde ilerliyor. Tabi biz Cumhur İttifakını kurarken CHP illet ve zillet ittifakını kurdular. Onlar, terör örgütünün siyasi uzantılarıyla birlikte hareket ediyorlar, kol kola girdiler. Geçtiğimiz günlerde CHP yerel seçim manifestosunu da açıkladı. Değerli kardeşlerim diyorlar ki, yerel seçim manifestosunda, ‘Martın sonu bahar.’ Ben de Termal’den sizlere soruyorum. CHP döneminde bu ilçeler, iller ne zaman bahar gördü ki bu Mart’ta görsün değerli kardeşler. Biz pehlivanı mindere çıkışından biliriz. CHP’nin bir defa belediyecilik kariyeri sıfır, karnesi sıfır. Bir defa sizin döneminiz çöp, çamur, çukur, çarpık kentleşme dönemi olarak milletimizin hafızasına kazındı. Sizin belediyecilik kariyeriniz de sıfır, karneniz de sıfır.


Sizin dönemiz çöp, çamur, çukur, çarpık kentleşme belediyeciliği olarak milletimizin hafızalarına kazanmıştır. O çöp, çamur, çukurla gelmiş Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına gelmiş ve o çöple, çamurla, çukurla mücadele etmiştir” diye konuştu.


Kurum, Yalova’da ziyaretlerinin sonrasında son olarakinşaat sektörü temsilcileriyle yemektebuluştu.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 19:43
  1. doğa

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