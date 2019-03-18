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Bakan Kurum: "CHP; çöp, çamur ve çukur olarak tarihe geçti"

Bir takım incelemelerde bulunmak üzere Kars’a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, CHP ile Türkiye’nin hiç bahar görmediğini belirterek, "CHP çöp, çamur ve çukur olarak tarihe geçti" dedi.

18 Mart 2019 Pazartesi 16:09
Bakan Kurum: "CHP; çöp, çamur ve çukur olarak tarihe geçti"

Bir takım incelemelerde bulunmak üzere Kars’a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, CHP ile Türkiye’nin hiç bahar görmediğini belirterek, "CHP çöp, çamur ve çukur olarak tarihe geçti" dedi.


AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi’nde konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “31 Mart’ta Cumhur İttifakı’nı kurduk ve Cumhur İttifakı üzerinden bu kutlu beraberlik üzerinden bu ülkenin beka meselesi üzerinden bu birliktelik devam ediyor. Bu birlikteliğin içinde güven var, karşılıklı sevgi ve saygı var. Biz bu birlikteliği kurmuşken diğer tarafa da bakıyorsunuz onlar da zillet, illet ittifakını kurdular. Bu ittifakın içinde diyorlar ki Mart’ın sonu bahar. Ben de Karslı kardeşlerime soruyorum. Cumhuriyet Halk Partisi döneminde bu şehirler Karsımız, bu ülke hiç bahar gördü mü, görmedi. Biz bunların belediyecilik kariyerini, karnesini de biliyoruz, ikisi de sıfır. Bunların dönemi çöp, çamur, çukur dönemi olarak tarihe geçti, milletimizin hafızasına geçti. O dönemi bitiren AK Parti’dir, AK belediyeciliktir, Recep Tayyip Erdoğan’dır” dedi.


Bakan Kurum, "İnşallah biz de aynı vizyon çerçevesinde milletvekillerimizden, bakanlarımızdan aldığımız bayrağı çok daha yukarı taşımak suretiyle sizlere hizmet etme aşkıyla bu projelerimizi geliştireceğiz. Bu projelerin yapımını gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 16:09
  1. doğa

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