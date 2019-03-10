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Bakan Kurum: CHP adayı çok büyük bir skandala imza attı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tekirdağ'da lansman toplantısına katıldı.

10 Mart 2019 Pazar 22:27
Bakan Kurum: CHP adayı çok büyük bir skandala imza attı

Tekirdağ’a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçesinde aday tanıtım ve lansman toplantısına katıldı. Bakan Kurum burada yaptığı konuşmada, “Bir CHP Belediye Başkanının adayı çok büyük bir skandala imza attı. Yaptıkları miting esnasında mikrofonu açık unuttular ve Kürdistan oyunları ortaya çıktı” dedi.

 

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çerkezköy ilçesinde bir dizi temas ve ziyaretlerde bulunduktan sonra merkez ilçe Süleymanpaşa ve Çorlu ilçesinde aday tanıtım ve lansman toplantısına katıldı. Bakan Kurum Çorlu 15 Temmuz Kütür Merkezinde yaptığı konuşmasında, “Biliyorsunuz biz Cumhur İttifakını kurduk. CHP’de zillet ve illet ittifakını kurdu. Terör örgütünün uzantılarıyla kol kola girdiler. Bir CHP Belediye Başkanının adayı çok büyük bir skandala imza attı. Yaptıkları miting esnasında mikrofonu açık unuttular ve Kürdistan yalanları ortaya çıktı. CHP’li adaylar diyor ki, ‘Bize verecekler’ yani Kürdistan’a gidecek oy onlara gidecek. Sela okuyan hocamızla ilgili de ağza alınmayacak sözler ediyorlar. HDP ile yaptıkları ittifakı hem de inancımıza yaptıkları saygısızlıkları ortaya çıkıyor. Günümüzde CHP’nin zihniyeti budur seçim kazanmak için. Her kirli ittifakı denediler. Şimdi de denemeye devam ediyorlar. Ama ne yaparlarsa yapsınlar. Milletimiz CHP zihniyetine hiçbir zaman o yetkiyi vermedi. İnşallah 31 Mart’a da vermeyecektir” dedi.



“Bu ülke CHP döneminde ne zaman baharı gördü ki”

 

Bakan Kurum konuşmasının devamında, “Geçtiğimiz günlerde CHP Genel seçim manifestosunu açıkladı. Dediler ki Mart’ın sonu bahar. Bende burada Çorlu’da soruyorum değerli kardeşlerim. Bu ülke CHP döneminde ne zaman baharı gördü ki bu baharda görsün” diye konuştu.

 

Bakan Kurum’a ziyaretler ve toplantılarda AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mülahim Kuru ve AK Parti Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mestan Özcan eşlik etti.

 

Bakan konuşmasının ardından Çorlu’dan ayrıldı.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 22:27
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