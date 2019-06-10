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Bakan Kurum: “Çerçevemiz 5 yılda acil öncelikli dediğimiz 1,5 milyon konutun dönüşümünü gerçekleştirmek”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Esenyurt’ta inşaat firmalarıyla sorun yaşayan vatandaşlarla bir araya geldi.

10 Haziran 2019 Pazartesi 22:22
Bakan Kurum: “Çerçevemiz 5 yılda acil öncelikli dediğimiz 1,5 milyon konutun dönüşümünü gerçekleştirmek”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Esenyurt’ta inşaat firmalarıyla sorun yaşayan vatandaşlarla bir araya geldi. Bakan Kurum, “Çerçevemiz yıllık 300 bin konut ve 5 yılda o acil öncelikli dediğimiz 1,5 milyon konutun dönüşümünü de gerçekleştirmektir” dedi.


Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Esenyurt’ta inşaat firmalarıyla sorun yaşayan vatandaşlarla bir araya geldi. AK Parti Esenyurt İlçe Başkanlığında mağdur olan vatandaşların sıkıntılarını dinleyen Bakan Kurum, soruna ilişkin çözüm için yapılacak çalışmalara ilişkin vatandaşlara bilgiler aktardı.



“İrtibat ofisi kuracağız, yüklenicilerle ve arsa sahipleriyle yapılan sözleşmeleri biz inceleyeceğiz”


Yüklenici firma ve vatandaşlar arasındaki sorunlar için irtibat ofislerinin kurulacağını dile getiren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Vatandaşlarımızla, onların dertlerini ve sıkıntılarını dinlemek, bu sıkıntılarına çözüm bulmak için bir toplantı düzenledik. Görünen o ki tüm Türkiye’de yaklaşık 100 bin vatandaşın bu süreçten etkilendiği söz konusu. Esenyurt bölgemizde ifade edilen rakam yaklaşık 30 bin vatandaşımız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak bir irtibat ofisi kuracağız. Bu irtibat ofisi içerisinde öncelikli olarak vatandaşlarımızın yüklenicilerle veya arsa sahipleriyle yapmış oldukları sözleşmeleri kendimiz inceleyeceğiz. Akabinde gönderilmesi gereken yerlere müfettişlerimizi görevlendireceğiz. Daha sonra görevlendirdiğimiz müfettişliklerimizle yapmış oldukları çalışmalar neticesinde de bize bir veri sunacaklar. Bu veri çerçevesinde de vatandaşlarımızın bu mağduriyetini en aza indirecek çalışmayı yine vatandaşımızla omuz omuza yapmak istiyoruz. Onlara bunun sözünü verdik. Burada hukuki bir durum söz konusu, taraflar bir sözleşme yapmışlar. Ancak sözleşmenin gereklerini yerine getirmeyenler var. Bir tarafı da bunun hukuki bir süreç. Tüm bu süreçleri de içerir. Yapılması gereken her türlü düzenlemeyle birlikte biz vatandaşımızın bu mağduriyetini en aza indirecek süreci hep birlikte yönetmek istiyoruz. Onlarla birlikte de onlara hizmet etme anlayışıyla da, onların gönlüne girme anlayışıyla da bu çerçeveyi onlarla birlikte yürütmüş olacağız” dedi.



“Çerçevemiz yıllık 300 bin konut ve 5 yılda o acil öncelikli dediğimiz 1,5 milyon konutun dönüşümünü de gerçekleştirmektir”


Vizyonlarının 5 yılda acil öncelikli 1,5 milyon konutun kentsel dönüşümünü gerçekleştireceklerini belirten Bakan Kurum, “Kentsel dönüşüm ülkemizin en önemli gerçeği. Kentsel dönüşüme ilişkin de dün de Güngören Tozkoparan Mahallemizdeydik. Yaklaşık 6 bin 500 bağımsız bölümü içeren mahallemizdeki dönüşümü de başlatıyoruz. İstanbul’un her ilçesine gittiğimizde o ilçedeki sorunlu, acil dönüştürülmesi gereken alanlar nerede ise bu alanların tespitini belediye başkanlarımızla, valilerimizle, kaymakamlarımızla ve teşkilatımızla birlikte yapmak suretiyle de hızlı bir şekilde dönüşümü hızlandırmak istiyoruz. Dönüşümü yaparken de yerinde dönüşüm yapacağız. Vatandaşlarımızın mağduriyetini engelleyecek ve yine aynı mahallelerinde yaşamalarını sağlayacak bu dönüşümü de onlarla birlikte yapmak istiyoruz ve çerçevemiz yıllık 300 bin konut ve 5 yılda o acil öncelikli dediğimiz 1,5 milyon konutun dönüşümünü de gerçekleştirmektir” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 22:22
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