Bakan Kurum açıkladı: Cari açığa 5 milyar dolarlık destek Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "(Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi) Bu dev tesis, yıllık 450 bin ton üretim kapasitesine sahip olacak. Bu şu demek; yerli üretim yapılacak ve ülkemiz, ham madde ihtiyacında dışa bağımlılığını önemli ölçüde azaltmış olacak" açıklamasında bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "(Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi) Bu dev tesis, yıllık 450 bin ton üretim kapasitesine sahip olacak. Bu şu demek; yerli üretim yapılacak ve ülkemiz, ham madde ihtiyacında dışa bağımlılığını önemli ölçüde azaltmış olacak" açıklamasında bulundu. Ayrıntılar Geliyor...

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.