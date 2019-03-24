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Bakan Kurum açıkladı: Cari açığa 5 milyar dolar destek olacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "(Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi) Bu dev tesis, yıllık 450 bin ton üretim kapasitesine sahip olacak. Bu şu demek; yerli üretim yapılacak ve ülkemiz, ham madde ihtiyacında dışa bağımlılığını önemli ölçüde azaltmış olacak" açıklamasında bulundu.

24 Mart 2019 Pazar 13:07
Bakan Kurum açıkladı: Cari açığa 5 milyar dolar destek olacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesine ilişkin, "Bu dev tesis, yıllık 450 bin ton üretim kapasitesine sahip olacak. Bu şu demek; yerli üretim yapılacak ve ülkemiz ham madde ihtiyacında dışa bağımlılığını önemli ölçüde azaltmış olacak." dedi.

Kurum, beraberindeki AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ve Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ile kentteki bir otelde düzenlenen Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi Tanıtım Toplantısına katıldı.

Burada konuşan Kurum, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son Cezayir ziyaretinde, ülkede polipropilen tesisi kurulacağı müjdesi verdiğini anımsattı.

Bakan Kurum, bu müjdenin Adana'da çok büyük heyecanla karşılandığını belirterek, şunları söyledi:

"İnşallah tamamlandığında, hem Çukurovamız hem ülkemiz petrokimya sektöründe söz sahibi olacak. Bu merkez çok önemli bir proje olarak Adana'da, Çukurovamızda, Ceyhanımızda yükselecektir. Bu projenin ortaklık anlaşması, 2018 yılında tamamlandı. Artık bugün projenin startını veriyoruz. Bu projeyle Adanamız çok önemli bir petrokimya tesisine kavuşmuş olacak. Artık vaatler bitti, uygulamaya geçiyoruz."

"10 bin kişi bu tesiste doğrudan çalışacak"

Bakan Kurum, yatırımın istihdama sunacağı katkıya da değinerek, "Hizmete girdiğinde 10 bin kişi bu tesiste doğrudan çalışacak. Akabinde, diğer fabrikalarımız kurulacak. Hem o fabrikalarda çalışanlarla hem de inşaat bölgesinde çalışanlarla bölgeye çok ciddi istihdam sağlanacak." ifadesini kullandı.

Projeye dair gerekli çalışmaların, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca gerçekleştirildiğini anlatan Kurum, şöyle konuştu:

"Bundan sonraki süreçte Adanamız, Kocaelimiz gibi Marmaramız gibi bu bölgede hem üretim anlamıyla, hem istihdam anlamında çok öne çıkacak ve bölgeye, ülkemize katkı sağlayacak konuma gelecek. Yerli üretimi destekleyecek projelerle ülkemizi her alanda lider konuma getirmek için gayretlerimizi gösteriyoruz. Bu anlamda her açıdan ülkemize, vatandaşımıza büyük katkılar sağlayacak. Bu stratejik projenin hayata geçirilmesinde başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank'a, valimiz, belediye başkanlarımız ve bakanlıklarımızdaki çalışanlara şükranlarımı sunuyorum."

"Cari açığa 5 milyar dolar destek olacak"

Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi hakkında bilgi veren Kurum, şöyle devam etti:

"Bu dev tesis yıllık 450 bin ton üretime kapasitesine sahip olacak. Bu şu demek; yerli üretim yapılacak ve ülkemiz hammadde ihtiyacında dışa bağımlılığını önemli ölçüde azaltmış olacak. İlk tesisle birlikte Türkiyemizin cari açığının azaltılmasına yıllık yaklaşık 2 milyar dolar, bütününde de 4-5 milyar dolara varan bir katkı sağlanacak. Bu rakam bizim için çok değerli. Dışa bağımlılığımızı azaltacak bu projeyle de görüyoruz ki ekonomimizi her açıdan güçlü kılacak ve yerlileştirme projesi olacak."

Firmaların ekonomik dalgalanmalardan etkilenmemesi için yerli üretim yapmalarının önemine değinen Kurum, "Yerli kaynaklarımızı en iyi ve kaliteli şekilde kullanmak, bu kaynakları üretime çevirmek suretiyle cari açıktaki o etkiyi en aza indirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Artık kendi İHA'larımızı SİHA'larımızı üretiyoruz"

Kurum, Türkiye olarak her alanda bağımsızlık mücadelesi verdiklerinin altını çizerek, dünyada 2008 yılında yaşanan krizi Türkiye'nin başarılı şekilde atlattığını vurguladı.

Milli geliri arttırdıklarını ifade eden Kurum, savunma sanayisinde gelinen noktayı da özetleyerek, "Artık kendi İHA'larımızı SİHA'larımızı üretiyoruz. Biz insansız hava araçlarımızı eğer üretmemiş olsaydık, Afrin'de Fırat Kalkanı Harekatı'nı yapamazdık, başarılı olamazdık." diye konuştu.

Kurum, IMF'ye olan borcun ödenerek ekonomik bağımsızlığın sağlandığını, ihracat rakamlarının arttığını, darbelere ve cuntalara boyun eğilmediğini ifade etti.

"Emlak Katılım Bankasını hayata geçirdik"

Kurum, Türkiye'nin üretim potansiyelini her alanda yukarıya taşıyacaklarını vurgulayarak, eğitim, yenilikçilik ve kurumsallaşma konusunda da ülkenin daha ilerlemesini istediklerini bildirdi.

Yatırımların önemine değinen Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"Emlak Katılım Bankasını hayata geçirdik. Emlak Katılım Bankasının çok temel iki vazifesi olacak. Birincisi sosyal konut alanında projeler üretmek. Diğeriyse sektörümüzü son derece yakından ilgilendiren, bu sektörlerimizin ithal bağımlılığını azaltacak, ithal malların ülkemizde üretilmesi için çok stratejik bir rol üstlenecektir. Sanayicimizle bir tesis, bir fabrika kurarken, kullandığı malzemenin ithal oranını düşüreceğiz ve bu oranı düşürmek için de gerekirse fabrikalarımızla, sanayicilerimizle ortak fabrikalar açacağız. Gerekirse bu konuda, bu süreci teşvik etmek adına da her türlü maddi ve teknik desteği vereceğiz. Bu anlamda Emlak Katılım Bankası da ithal malların burada üretilmesi adına çok önemli bir süreç başlatacak."

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 13:07
  1. Kocaeli
  2. Adana
  3. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
  4. Murat Kurum
  5. Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi
  6. Ceyhan Petrokimya Endüstri
  7. Ceyhan Petrokimya
  8. Jülide Sarıeroğlu

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  • Kuddisi Kuddisi 1 sa önce
    Zarrabı çağırın, Zarrabı. Cari açığı hemen kapatır.

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