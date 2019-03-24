Bakan Kurum: Bu tesisle birlikte bölge cari açığın azaltılmasına yıllık yaklaşık 2 milyar dolar katkı sağlayacak
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: (Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi) İlk tesisle birlikte Türkiyemizin cari açığının azaltılmasına yıllık yaklaşık 2 milyar dolar, bütününde de 4-5 milyar dolara varan bir katkı sağlayacak.24 Mart 2019 Pazar 13:07
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: (Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi) İlk tesisle birlikte Türkiyemizin cari açığının azaltılmasına yıllık yaklaşık 2 milyar dolar, bütününde de 4-5 milyar dolara varan bir katkı sağlayacak.
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