Bakan Kurum: Bu tesisle birlikte bölge cari açığın azaltılmasına yıllık yaklaşık 2 milyar dolar katkı sağlayacak Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: (Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi) İlk tesisle birlikte Türkiyemizin cari açığının azaltılmasına yıllık yaklaşık 2 milyar dolar, bütününde de 4-5 milyar dolara varan bir katkı sağlayacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: (Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi) İlk tesisle birlikte Türkiyemizin cari açığının azaltılmasına yıllık yaklaşık 2 milyar dolar, bütününde de 4-5 milyar dolara varan bir katkı sağlayacak.

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