0553 313 94 23

Bakan Kurum belediye başkanlarına seslendi: Asla müsade etmeyeceğiz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor. Bakan Kurum, belediye başkanlarına seslenerek yüksek binalara müsade etmeyeceklerini belitti.

14 Kasım 2018 Çarşamba 10:27
Bakan Kurum belediye başkanlarına seslendi: Asla müsade etmeyeceğiz

Bakan Kurum'un açıklamalarında öne çıkan satır başları şöyle:

*Kentsel dönüşümde stratejimiz şu, kesinlikle imar artışı olmayacak, imar artışı olacaksa eğer yüzde 20-25’i geçmeyecek.

*Kentsel dönüşüm) Yasanın çıktığı 2012'den beri yaklaşık 550 bin konutun dönüşümü sağlandı.

*Ülkemizin şehirlerinin önümüzdeki 50 yılını planlamak istiyoruz.

*Belediye başkanlarımıza şunu söylüyoruz, yüksek katlı bina kesinlikle istemiyoruz. Bunun takipçisiyiz ve bu noktada yüksek bina yapılmasına müsaade etmeyeceğiz.

AYRINTILAR GELİYOR...

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 10:27
  1. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsrail'in uykularını kaçırıyordu... Şimdi de ABD'nin hedefinde
    1. İsrail'in uykularını kaçırıyordu.....
    2. Yuropet yeniden faaliyete geçiyor
    3. Elazığ'da korkunç kaza: 4 kişi yaralandı
    4. Yurda dönüş araştırma burs miktarı ne..
    5. Bakan Kurum belediye başkanlarına..
    6. Borsa piyasaya düşüşle başladı
    7. Türk Telekom’dan “Faizleri..
    8. "Kalbini tuttu, güm diye girdi!"
    9. Amerika'da Cemal Kaşıkçı cinayetini..
    10. 'Melania Trump Beyaz Saray danışmanını..
    11. Ziraat Katılım’dan 242 milyon lira net..
    12. Fenerbahçe gurbetçi futbolcuyu..
    13. Medipol Çamlıca’da
    14. TBMM'ye sunuldu! Elektrik, gaz ve suda..
    15. "Clinton 2020'de yeniden aday!"
    16. ABD'de ölü sayısı artıyor!
    17. Kaan Terzioğlu GSMA'nın yönetimine mi..
    18. Vodafone’un servis gelirleri 5.2..
    19. Üretilen çimentonun yüzde 9.8’i ihraç..
    20. Tabipler birliği şehir hastanelerinden..
    Cami imamı, başkan adaylığını Cuma vaazında duyurdu! Sosyal medyadan tepki yağmuru
    Cami imamı, başkan adaylığını Cuma vaazında duyurdu! Sosyal medyadan tepki yağmuru
    Cumhuriyet tarihinin en büyük otoyolu açılıyor!
    Cumhuriyet tarihinin en büyük otoyolu açılıyor!
    Katar Şeyhi'nin hibe ettiği dev uçaktan ilk fotoğraf geldi
    Katar Şeyhi'nin hibe ettiği dev uçaktan ilk fotoğraf geldi
    Şehit sayısı yükseldi! Türkiye'den zehir zemberek açıklama
    Şehit sayısı yükseldi! Türkiye'den zehir zemberek açıklama
    Berna Laçin hakim karşısında böyle kıvırdı
    Berna Laçin hakim karşısında böyle kıvırdı

    Günün Karikatürü

    14 Kasım 2018
    İtalya'daki 'zirve içindeki zirvenin' sebebi ortaya çıktı! Türkiye ile aynı masaya oturmak istememiş
    İtalya'daki 'zirve içindeki zirvenin' sebebi ortaya çıktı! Türkiye ile aynı masaya oturmak istememiş
    Çok kritik bir noktada... Türkiye o ülkede askeri üs kuruyor
    Çok kritik bir noktada... Türkiye o ülkede askeri üs kuruyor