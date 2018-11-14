Bakan Kurum belediye başkanlarına seslendi: Asla müsade etmeyeceğiz
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor. Bakan Kurum, belediye başkanlarına seslenerek yüksek binalara müsade etmeyeceklerini belitti.14 Kasım 2018 Çarşamba 10:27
Bakan Kurum'un açıklamalarında öne çıkan satır başları şöyle:
*Kentsel dönüşümde stratejimiz şu, kesinlikle imar artışı olmayacak, imar artışı olacaksa eğer yüzde 20-25’i geçmeyecek.
*Kentsel dönüşüm) Yasanın çıktığı 2012'den beri yaklaşık 550 bin konutun dönüşümü sağlandı.
*Ülkemizin şehirlerinin önümüzdeki 50 yılını planlamak istiyoruz.
*Belediye başkanlarımıza şunu söylüyoruz, yüksek katlı bina kesinlikle istemiyoruz. Bunun takipçisiyiz ve bu noktada yüksek bina yapılmasına müsaade etmeyeceğiz.
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