Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Bayramdan sonra açıklayacağız
Açıklamalarda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum "Bayramdan sonra kentsel dönüşüme ilişkin eylem planını açıklayacağız" dedi.01 Haziran 2019 Cumartesi 17:22
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum "Bayramdan sonra kentsel dönüşüme ilişkin eylem planını açıklayacağız. Hedefimiz aynı anda 50 bin kentsel dönüşüm projesini başlatmak. İstanbul'daki tarihi kentsel dönüşümü öne çekerek projelerimizi gerçekleştirmek istiyoruz." dedi.
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