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Bakan Kurum, Avcılar'da kanaat önderleriyle buluştu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:- "İnşallah 1 Nisan sabahı Avcılar'a özel sosyal konut projesini de yapacağız. Avcılar'a hayırlı olsun. Bugün Beylikdüzü ve Büyükçekmece'ye gittik. Hamdolsun oralarda da muhteşem bir birliktelik var. 1 Nisan'ı her yerde her meydanda bize müjdeliyorlar"

25 Mart 2019 Pazartesi 20:44
Bakan Kurum, Avcılar'da kanaat önderleriyle buluştu

İSTANBUL (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İnşallah 1 Nisan sabahı Avcılar'a özel sosyal konut projesini de yapacağız. Avcılar'a hayırlı olsun. Bugün Beylikdüzü ve Büyükçekmece'ye gittik. Hamdolsun oralarda da muhteşem bir birliktelik var. 1 Nisan'ı her yerde, her meydanda bize müjdeliyorlar." dedi.

Kurum, Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde kanaat önderleriyle bir araya geldi.

Mahallenin imarla ilgili problemleri olduğunu dile getiren Kurum, "Avcılar CHP belediyeciliğinde, çöp, çukur ve çamur belediyeciliğinden çok çekti. İnşallah 1 Nisan sabahı o çileleriniz bitecek. AK Parti belediyeciliğiyle gönül belediyeciliğiyle tanışacaksınız." diye konuştu.

Kurum, Avcılar'da hazine, bakanlık ve TOKİ mülkiyetinde çok sayıda arazi bulunduğu bilgisini vererek, şunları aktardı:

"Burada birçok örnek proje de uyguladık. İnşallah 1 Nisan sabahı Avcılar'a özel sosyal konut projesini de yapacağız. İnşallah Avcılar'a hayırlı olsun. Bugün Beylikdüzü ve Büyükçekmece'ye gittik. Hamdolsun oralarda da muhteşem bir birliktelik var. 1 Nisan'ı her yerde her meydanda bize müjdeliyorlar. Yeşilkent'te buraya gelirken 5 dakikalık yolu akşam vaktinde 1 saatte ancak gelebilirsin. Çünkü yol, altyapı, kanalizasyon, içme suyu yok. Bir CHP belediyesinin her türlü tablosu Avcılar'da karşımızda duruyor."

Bakanlık olarak Yeşilkent ve Avcılar'da yapılacak bütün projelerin arkasında duracaklarını belirten Kurum, şehirlerin 50-100 yılını planlamak zorunda olduklarını söyledi.

Kurum, Yeşilkent'in 100 bini aşkın nüfusu olduğunu anımsatarak, 1 Nisan sabahından itibaren Yeşilkent'in millet bahçesi için çalışmaya başlayacaklarını dile getirdi.

Kurum'a burada AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı İbrahim Ulusoy eşlik etti.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 20:44
  1. Avcılar
  2. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum

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