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Bakan Kurum'dan çarpıcı sözler: Artık tweet Kandil'den atılıyor

Millet İttifakı’na yönelik sert açıklamalar yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Biz Cumhur İttifakı’nı kurarken, CHP de illet ve zillet ittifakını kurdu. Terör örgütünün siyasi uzantısıyla kol kola girdi. Alenen artık Kandil’den tweet atıyorlar, gidin illet zillet ittifakını destekleyin diye" dedi.

30 Mart 2019 Cumartesi 13:29
Bakan Kurum'dan çarpıcı sözler: Artık tweet Kandil'den atılıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, memleketi Konya’da, yarın yapılacak seçimler için çalışmalarda bulundu. Bakan Kurum, ilk olarak Çumra ilçesinde belediye düğün salonunda partililerle buluştu. Bakan Kurum, burada yaptığı konuşmada Millet İttifakı’nı eleştirdi. Kandil’in illet ve zillet ittifakını desteklediğini belirten Kurum, şunları dedi:

"Biz Cumhur İttifakı’nı kurarken, CHP de illet ve zillet ittifakını kurdu. Terör örgütünün siyasi uzantısıyla kol kola girdi. Alenen artık Kandil’den tweet atıyorlar, gidin illet zillet ittifakını destekleyin diye. Cumhur İttifakı’na oy vermeyin diye o sözde terör örgütünün lideri mesaj atıyor. Bunlara gereken cevabı Çumralı kardeşlerim verecektir. Çumralı kardeşlerimiz bu gizli ve kirli ittifaka 31 Mart gecesi gereken cevabı sandıkta verecektir."

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 13:29
  1. Konya
  2. murat kurum
  3. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
  4. terör
  5. Millet ittifakı

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