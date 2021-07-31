Bakan Kurum açıkladı: Yangından etkilenen yerlerde TOKİ Başkanlığında inşaatlarımıza hızlıca başlayacağız

Bakan Kurum, hasar tespit çalışmaları için 257 kişilik ekip kurduklarını belirterek "Yangınla mücadelemizin 4'üncü gününde 257 kişiden oluşan ekibimiz, mobil laboratuvarlarımız ve teçhizatımızla hasar tespit çalışmalarımızı, seferberlik ruhu içinde devletimizin tüm imkanlarıyla sürdürüyoruz" dedi.

Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Antalya Manavgat; 1046 binada 333 konut, 11 ticarethane, 63 ahır ve 153 diğer hane; toplam 560 bağımsız birimin ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık olduğunu tespit ettik. Üstyapı hasar tespit çalışmalarımızı 17 mahallede tamamladık, 16 mahallede devam ediyoruz" ifadelerini kaydetti.

Kurum, Muğla'da çıkan yangının boyutunu ise "Muğla Marmaris; Siteler, Armutalan, Bayır, İçmeler ve Turunç mahallelerinde hasar tespit çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 47 binanın bağımsız birimin ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık olduğunu belirledik" diye ifade etti.

Mersin Aydıncık'ta ise Merkez, Atatürk ve Yenikaş Mahalleleriyle, Silifke Yeşilovacık Mahallesi'nde hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirten Kurum, "Aydıncık’ta 35, Silifke'de 15 binanın acil yıkılacak, ağır hasarlı ve yıkık olduğunu tespit ettik" dedi.