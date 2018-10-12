Bakan Kurum: İmar barışında süreyi uzatma düşüncemiz yok

Kurum, AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz ile Sivas'a geldi. Bakan Kurum'u Nuri Demirağ Havalimanı'nda Vali Davut Gül, AK Parti Sivas Milletvekili Habip Soluk, Belediye Başkanı Sami Aydın ve diğer ilgililer karşıladı.

Kurum, ilk olarak Vali Gül'ü makamında ziyaret ederek, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı, ardından Gül'den Sivas hakkında brifing aldı.

Daha sonra Sivas Belediyesi'ni ziyaret eden Kurum, çıkışta basın mensuplarına yaptığı açıklamada, AK Parti Hükümetleri döneminde Sivas'a yapılan çalışmalara değinerek, "Bundan sonraki süreçte de Çevre Şehircilik Bakanlığı olarak Cumhuriyet Dönemi'nden sonra yapılmış eserleri, Selçuklu Dönemi'ndeki yapılmış eserleri, Osmanlı Dönemi'nde yapılmış eserleri şehrin, vatandaşların kullanımına açma noktasında var gücümüzle çalışacağız. Bundan sonra yapacağımız işleri tartışmayacağımız, şehrin tartışmayacağı işler haline getirmeye gayret gösteriyoruz." diye konuştu.

İmar barışına 6,3 milyon kişi başvurdu

Bakan Kurum, Sivas ve Türkiye genelindeki imar barışına ilişkin de şunları söyledi:

"Bugüne kadar Türkiye'de imar barışına yaklaşık 6,3 milyon vatandaşımız başvurdu ve bedeli yaklaşık 4,1 milyar lira. Sivas'taki başvuru sayısı 37 bin 403 ve yapı kayıt belgesi alan vatandaşımız da 5 bin kayıt belgesi alınmış durumda. Bunun karşılığında da 16 milyon lira bedel yatırılmış durumda. Bakanlık olarak atıl hazine arazilerini kiralama projemiz var. Buna ilişkin 3 milyar 400 milyon metrekare hazine arazisini vatandaşımıza kiralıyoruz. Diğer taraftan 34 milyon metrekare araziyi de hayvancılık ve endemik bitkilerin yetiştirilmesi amacıyla yine vatandaşımıza kiralama projemiz var. Buna ilişkin tüm Türkiye'de çok yoğun bir katılım var. Sivas'ta başvuru sayısı 600 kişi ve giderek artıyor."

Kurum, kente kurulacak 2. üniversite olan Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin yeriyle ilgili bugün karar vereceklerini, şehre, şehrin ihtiyaçlarına en uygun üniversite alanını belirleyeceklerini aktardı.

"Tüm belediye başkanlarını göreve davet ediyorum"

Ülkenin ekonomik bir savaşla karşı karşıya olduğunu anlatan Kurum, "Dövizle, petrolle ilgili bir artış oldu. Ancak bazı esnaf arkadaşlarımız bu artışların çok da üstünde artışlar sergilediler. Sahada, marketlerde, pazarlarda, bakkallarda bu kadar artış olmaması gerekirken çok daha fazla artışın olduğunu gözlemliyoruz. Dün İçişleri Bakanlığımız valilerimize bir genelge gönderdi. Bir gün önce de biz tüm 81 il belediye başkanlarımıza bir genelge gönderdik. Bu fahiş fiyat artışlarından ötürü tüm belediye başkanlarımızı göreve davet ediyorum. Tüm esnafın, bu noktada gereksiz fiyat artışları yapan kimse, stok yapan kimse bunların tespit edilmesi görevini kendilerine verdik. Bu görevi sahada zabıtalarımız eliyle yapacaklar. Pazarları, marketleri, tüm esnafı bu noktada denetleyecekler ve gerçek fiyat artışı yoksa eğer bununla ilgili de her türlü cezai işlemi yapacağız. Tüm belediye başkanlarımızı da bu noktada sahada göreve davet ediyorum." diye konuştu.

Kurum, bir basın mensubunun, imar barışıyla ilgili sürenin uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin sorusu üzerine, "Şu an için bir uzatma düşüncemiz yok. 31 Ekim'de tekrar değerlendireceğiz." dedi.