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Bakan Kurum müjdeyi verdi! Hem vatandaşa hem memura ucuz konut

Seydişehir Atıksu Arıtma Tesisi Açılış Töreni'nde konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum "Hem Konya merkezinde hem de ilçelerde alt gelir grubu, orta gelir grubu ve memur vatandaşlar için sosyal konutlar inşa edeceğiz" dedi.

26 Şubat 2019 Salı 08:35
Bakan Kurum müjdeyi verdi! Hem vatandaşa hem memura ucuz konut

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya'nın Seydişehir ilçesinde, Seydişehir Atıksu Arıtma Tesisi Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, tesisin il ve ilçe için hayırlı olmasını diledi. Tesisin neredeyse tüm ilçeye atıksu arıtma hizmeti vereceğini belirten  Kurum, arıtılan sularınsa tarımda kullanılacağını bildirdi. Projelerinde çevre hassasiyetlerinin öne çıktığını dile getiren Kurum, "Arıtılan suları tarımda kullanmak suretiyle, bir çevreci parti olarak, çevreci  bir liderin partisi olarak hem çevremizi koruyacağız hem de gelecek nesillere  daha iyi bir çevre bırakacağız." ifadesini kullandı.

Kurum, Seydişehir'e bir millet bahçesi yapacaklarının, ilçenin tüm ihtiyaçlarını karşılama gayreti içerisinde olacaklarının müjdesini verdi. 81 ilde millet bahçesi yapmayı hedeflediklerini anlatan Kurum, "Şu anda 41 ilde, 28 milyon metrekare alanda tam 74 millet bahçesi inşa ediyoruz. Hedefimiz her ilimizde en az 1 millet bahçesi yapmak. Seydişehirimize de bir millet bahçesi yapacağız." diye konuştu.

Bakan Kurum, 31 Mart seçimlerinde bütün vatandaşlardan destek  istediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti: "AK Parti iktidarı olarak 16 yıldır bu ülkede hizmet veriyoruz. 16  yıldır şehirlerimizin, milletimizin yaşam kalitesini arttırmak için belediye  başkanlarımız, valilerimiz, bakanlarımız, milletvekillerimiz gece gündüz demeden  çalışıyorlar. 16 yıllık süreçte siz değerli vatandaşlarımız her zaman  liderimizin, sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında durdunuz. Bu 16 yıllık süreçte  şehirlerin adeta çehresi değişti. Hizmet götürme noktasında şehirlerimiz,  belediyelerimiz birbirleriyle yarıştı. Hastanelerimiz, okullarımız, yollarımız,  yeşil alanlarımız...Tarım ve turizm alanında şehre hizmet edecek istihdam  alanları yapıldı."

 Aşk ile çalıştıklarını, vatandaşa hizmetten yorulmadıklarını aktaran Kurum, "Gece gündüz demeden, tevazu içerisinde, samimiyet içerisinde, gönül  belediyeciliğiyle, önce millet, önce memleket anlayışıyla inşallah hizmete devam  edeceğiz." dedi.

 "1994'ten bugüne, tüm memlekete yayılan birçok önemli projeyi  gerçekleştirdik"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1994 yılında İstanbul Belediye Başkanı olduğu zaman kentte hava kirliliğinden rahat nefes alınamadığını, gazetelerin  promosyon olarak gaz maskesi dağıttığını hatırlatan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü: "Haliç, çamurun, çukurun içinde, kokudan yanına yaklaşılamayan bir  yerdi. Şimdi içinde balıklar geziyor. Ümraniye'de, Halkalı'da çöplerimiz patladı,  vatandaşımızın canını kaybettik. Oralara şimdi gidin bakın, birinde tema park  yapılıyor, birinde de millet bahçesi yapılıyor. Tüm İstanbul'da içme suyu  problemi vardı, vatandaş tankerlerle içme suyu alıyordu. Melen'den İstanbul'un  tam 40 yıllık soğuk su sorununu halledecek içme suyu getirildi ve hamdolsun şu  anda İstanbul'da ne içme suyu problemi var, ne çevre kirliliği var, ne çöp var,  ne de çamur var. Tabii bu hizmetler kolay olmuyor, gönülden yapmanız gerekiyor. Bir pehlivan çıkarken mindere, tavrı, duruşu, mindere çıkışından ne yapacağı  belli olur. Bizim yaptıklarımız ortada. 1994'ten bugüne, İstanbul Belediyesi ile  başlayan, tüm memlekete yayılan birçok önemli projeyi gerçekleştirdik.

"5 yıllık süreçte yılda 300 bin konut dönüştüreceğiz"

Kentsel dönüşümle ilgili 81 ilde seferberlik ilan ettiklerini dile  getiren Kurum, "Artık illerimizde, ilçelerimizde, köylerimizde riskli bina kalsın  istemiyoruz. Kartal'da biliyorsunuz 21 canımız gitti. Artık bir can daha  kaybetmek istemiyoruz. Başka ocaklara ateş düşsün, başka analar ağlasın  istemiyoruz. Kararlıyız ve 5 yıllık süreçte yılda 300 bin konut dönüştüreceğiz." diye konuştu. Hem Konya merkezinde hem de ilçelerde alt gelir grubu, orta gelir  grubu ve memur vatandaşlar için sosyal konutlar inşa edeceklerini bildiren Kurum,  özellikle alt gelir grubu vatandaşların kolay bir şekilde ev sahibi olabileceğini  vurguladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın Konyalı  vatandaşlara önemli hizmetler yaptığına değinen Kurum, 31 Mart seçimlerinden  sonra da Başkan Altay'ın hız kesmeden vatandaşa hizmete devam edeceğini kaydetti.Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak da vatandaşın refah, huzur ve  güvenlik içinde yaşaması için devletin bütün kademelerinin seferber olduğunu  söyledi. Bu enerji ve bu sinerjinin arkasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip  Erdoğan'ın olduğunu ifade eden Toprak, "Yaklaşık 2 ay önce ilimize bir ziyarette  bulunmuştu. O gün 1,5 milyar lira değerinde 99 tesisin açılışını yaptık. Aradan  daha 1-2 ay geçmeden ilimizin her köşesinde açılışlar son sürat devam ediyor.  Devletimizin bütün imkanları yatırımlara, hizmete, halkımızın mutluluğuna  gidiyor." ifadelerini kullandı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya  İl Başkanı Hasan Angı ve Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal da birer  konuşma yaparak, tesisin il ve ilçe için hayırlı olmasını temenni etti.  Konuşmaların ardından Bakan Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakan  Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar ve protokol üyeleri tarafından tesisin açılış  kurdelesi kesildi.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 08:37
  1. Konya
  2. İstanbul
  3. Murat Kurum
  4. konut

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