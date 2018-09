Bakan Murat Kurum açıkladı: Türkiye - Rusya ilişkilerinde yeni dönem

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye ile Rusya arasında enerji, inşaat, turizm başta olmak üzere, hemen hemen her alanda ikili ilişkiler bulunduğunu, iş hacminin her geçen gün daha da arttığını belirterek, "İlişkilerimizi daha güçlendirmek adına yapılması gereken çalışmayı bir an önce başlatacağız." dedi.

Bakan Kurum, Moskova'da düzenlenen "12. Proestate Gayrimenkul Emlak Yatırım Fuarı"na katıldı.

Kurum, stantları beraberindeki Rusya Federasyonu İnşaat, Konut ve Kamu Destekleri Bakanı Vladimir Yakushev, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, TOKİ Başkanı Ergün Turan, Emlak Konut GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Keleş, Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli, İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekip Avdagiç ve bürokratlarla gezerek, projeler hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Yakushev ile ikili görüşme de gerçekleştiren Kurum, inşaat alanındaki ilişkilere ve yatırımlara ilişkin bilgi alışverişinde bulundu.

"İŞ HACMİMİZ HER GEÇEN GÜN DAHA DA ARTIYOR"

İkili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyen Kurum, Türkiye ve Rusya arasında çok güçlü ilişkiler bulunduğunu belirterek, "Enerji, inşaat, turizm alanında, hemen hemen her alanda ikili ilişkilerimiz mevcut ve iş hacmimiz her geçen gün daha da artıyor. İlişkilerimizi daha güçlendirmek adına yapılması gereken çalışmayı bir an önce başlatacağız." diye konuştu.

Fuarın hem bölge hem de dünya açısından önemine işaret eden Kurum, Bakanlığa bağlı kuruluşlar Toplu Konut İdaresi (TOKİ), Emlak Konut ve İller Bankası (İLBANK) ile fuarda olduklarını bildirdi.

TOKİ, Emlak Konut ve İLBANK'ın çalışmalarına ilişkin bilgi veren Kurum, TOKİ ve Emlak Konut'un 16 yılda 1 milyonun üzerinde konut inşa ettiğini, İLBANK'ın da şehirlerin altyapılarını yenilediğini belirtti.

6 MİLYON RUS TURİST

Bakan Kurum, geçen yıl 4,7 milyon Rus'un Türkiye'ye geldiğini, bu yıl rakamın 6 milyona ulaşmasının öngörüldüğünü vurgulayarak, "Kabine olarak da Sayın Cumhurbaşkanımıza sunduk bu ilişkileri daha da güçlendirmek, yabancıların ülkeye ziyareti ve vatandaşlık noktasında daha da kolaylaştırmak adına her türlü düzenlemeyi yapıyoruz. Bu süreçte Türk ve Rus iş adamlarımız, iki ülke vatandaşlarımız açısından bu ilişkilerin güçlendirilmesi bizim için büyük önem arz ediyor. Bu ilişkileri güçlendirmek için de biz Bakanlık olarak biz her türlü çalışmayı yapacağız." değerlendirmesini yaptı.

Bakan Yakushev'e de misafirperliğinden dolayı teşekkür eden Kurum, basın toplantısının ardından katılımcılarla fuarın açılış kurdelesini kesti.