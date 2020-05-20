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Konut Projeleri

Bakan Kurum açıkladı! Kuralar bu hafta çekilecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 100 bin sosyal konut projesi kapsamında Bu hafta 9 ilde 2 bin 788 konutun kuralarının çekileceğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 11:57:00 -
Bakan Kurum açıkladı! Kuralar bu hafta çekilecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin konut ve iş yerleri için başlattığı yüzde 20 indirim kampanyasına 4 bin 539 kişinin başvurduğunu bildirdi. Kurum "(100 bin sosyal konut projesi) Bu hafta 9 ilde 2 bin 788 konutumuzun kuralarını çekeceğiz. Kura çekimlerini temmuz sonunda tamamlayacağız." açıklamasında bulundu.

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