Bakan Kurum'dan önemli açıklama! İçecek ambalajlarında depozito geliyor
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum "2023'e kadar tüm içecek ambalajlarında depozito uygulamasına geçeceğiz." açıklamasında bulundu.20 Ocak 2019 Pazar 12:22
Plastik poşetlere ücretin ardından içecek ambalajlarında depozito geliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum "2023'e kadar tüm içecek ambalajlarında depozito uygulamasına geçeceğiz." dedi.
Poşetler artık paralı
1 Ocak'tan itibaren plastik poşetler 25 kuruştan satılıyor. Uygulama ile plastik poşet kullanımının yüzde 65 azaldığı hesaplanıyor.
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