Bakan Kurum'dan önemli açıklama! İçecek ambalajlarında depozito geliyor Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum "2023'e kadar tüm içecek ambalajlarında depozito uygulamasına geçeceğiz." açıklamasında bulundu.

Plastik poşetlere ücretin ardından içecek ambalajlarında depozito geliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum "2023'e kadar tüm içecek ambalajlarında depozito uygulamasına geçeceğiz." dedi. Poşetler artık paralı 1 Ocak'tan itibaren plastik poşetler 25 kuruştan satılıyor. Uygulama ile plastik poşet kullanımının yüzde 65 azaldığı hesaplanıyor.

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