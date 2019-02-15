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Bakan Kurum: “35 bin TL eşya yardımı yapıyoruz”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Kartal’da başlatılan yıkım çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunarak, “Yunus Apartmanı sakinlerine ve yıkımı gerçekleşen binadaki vatandaşlarımıza 35 bin TL eşya yardımı yapıyoruz” dedi.

15 Şubat 2019 Cuma 18:30
Bakan Kurum: “35 bin TL eşya yardımı yapıyoruz”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Kartal’da başlatılan yıkım çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunarak, “Yunus Apartmanı sakinlerine ve yıkımı gerçekleşen binadaki vatandaşlarımıza 35 bin TL eşya yardımı yapıyoruz” dedi.



Bir dizi ziyaret ve açılış programına katılmak üzere Van’a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Edremit ilçesindeki Nur Tatar Spor Salonunda düzenlen “Yeni Edremit Fuarı”nın açılışının ardında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kartal’da yıkılan binanın yanındaki apartmanı tehlike arz ettiği için boşalttıklarını ve yıkımını tamamladıklarını anımsatan Bakan Kurum, bu binanın etrafındaki 8 binayla ilgili de tespit yaptıklarını söyledi. Tespit çalışmalarının ardından 8 binada boşaltım çalışması yaptıklarını ifade eden Kurum, “Şu ana kadar o 8 binadan da yaklaşık 9 tane hak sahibimiz binayı boşalttılar. Bir hafta içerisinde 8 binayla ilgili boşaltma sürecinin tamamlanacağını öngörüyoruz. Vatandaşlarımızın kira tutabilmeleri için Bakanlık olarak bin 500 liraya kadar kira desteği veriyoruz. Bunun dışında da hem Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız hem Valiliğimiz hem de İçişleri Bakanlığımız vatandaşlarımızın mağdur olmaması açısından aile başına 5 bin lira taşınma yardımı veriyoruz. Diğer taraftan binası yıkılan ve eşyası için içeri giremeyen Yunus Apartmanı sakinlerine ve yıkımı gerçekleşen binadaki vatandaşlarımıza 35 bin TL eşya yardımı yapıyoruz. Bu paralar onların mağduriyetini gidermez en azından yaralarına merhem olacak amacıyla bu yardım sürecini başlattık. Ve bu süreç yoğun bir şekilde işliyor” dedi.



“400’e yakın başvuru geldi”


400’e kadar bina için risk tespiti başvurusu geldiğini dile getiren Kurum, bu binalar için risk tespitini ücretsiz bir şekilde yapacaklarını söyledi. Kurum, “Kartal bölgesinde Orhantepe Mahallesi’nde riskli bina tespiti yapacağımızı ifade etmiştik. Buna ilişkin ise bir büro kurduk. Hem İçişleri Bakanlığımızın hem Valiliğimizin hem de Bakanlığımızın temsilcilerinin olduğu bu büroda şu ana kadar da 400’e yakın binada, ‘binalarımızın tespitini yapın’ diye başvuruda bulundular. Bu başvuru sürecini de bakanlığımız ücretsiz bir şekilde binaların riskli olup olmadığı yönündeki tespitleri yapıyor” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 18:30
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