Bakan Kurum: 180 bin çiftçimiz düzenlemeden faydalandı Bakan Kurum: (Tarım arazilerinin kiralanması) 218 bin vatandaşımızı ilgilendiren süreçte yaklaşık 180 bin çiftçimiz bu düzenlemeden faydalandı.

Bakan Kurum: (Tarım arazilerinin kiralanması) 218 bin vatandaşımızı ilgilendiren süreçte yaklaşık 180 bin çiftçimiz bu düzenlemeden faydalandı.

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