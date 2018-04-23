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Bakan koltuğuna oturan şehit kızının ilk talimatı bakın ne oldu?

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli,23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu Afrin'de şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Serdar Ege'nin 13 yaşındaki kızı Elvan Ege'ye devretti.

23 Nisan 2018 Pazartesi 14:07
Bakan koltuğuna oturan şehit kızının ilk talimatı bakın ne oldu?

Koltuğu devralan Elvan Ege de koordinasyon toplantısı yaptığı tüm Bakanlık bürokratlarını dinledi ve onlara bazı talimatlar verdi. 

İLK TALİMATI KADIN SUBAYI ARTIRMAK

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Ege, Türkiye'nin ilk kadın Milli Savunma Bakanı olarak ilk icraatının ne olacağının sorulması üzerine, "İlk icraatım Türk Silahlı Kuvvetlerindeki kadın subay ve astsubay oranını artırmak olacak." dedi.

Bürokratlarına ilk talimatının ne olacağı sorusuna Ege,  "Devletimizin bekası, milletimizin huzuru, bayrağımızın ilelebet dalgalanması için, ezanlarımızın susmaması için gerek yurt içinde gerek sınırlarımızın ötesinde son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar terörle mücadelemiz devam edecektir." karşılığını verdi.

Ege, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında büyük oranda yerli ve milli silah ile mühimmat kullanıldığını, bundan sonraki operasyonlarda da tamamen yerli ve milli silah ile mühimmatın kullanılacağını bildirdi. 

Elvan Ege, "Asker olmak zor bir iş evet ama onuru daha büyük. Asker olmak demek, hayatından, eşinden, ailenden vazgeçip, vatanın uğruna her şeyi yapabilmek hatta canını feda etmektir. Ama yaşadığın gurur o zaman ki mutluluk hiçbir şeye değişilmez." diyerek, gençlere mesaj verdi.

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 14:07
  1. Serdar Ege
  2. Elvan Ege

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