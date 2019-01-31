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Bakan Koca'ya teşekkür ziyareti

Sanatçı Haluk Levent ile SMA hastası çocuklar ve aileleri, bu hastaların ilaç bedelinin geri ödeme listesine alınmasından dolayı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür ziyaretinde bulundu- Bakan Fahrettin Koca:- "Dünyada bu kadar pahalı olan ve geri ödeme listesine alınan ilaç sayısı çok az. Hatta İngiltere ve Hollanda geri ödeme listesinden çıkarttı"- "(İlaç stokçularına denetim) Önümüzdeki günlerde denetimi daha da yoğunlaştıracağımızı, buna asla fırsat vermeyeceğimizi ve kapatma dahil ciddi müeyyidelerin olacağını çok rahat söyleyebilirim"

31 Ocak 2019 Perşembe 18:22
Bakan Koca'ya teşekkür ziyareti

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SMA hastalarının ilaç bedelinin geri ödeme listesine alınmasına ilişkin, "Dünyada bu kadar pahalı olan ve geri ödeme listesine alınan ilaç sayısı çok az. Hatta İngiltere ve Hollanda geri ödeme listesinden çıkarttı." dedi.

Koca, SMA hastalarının ilaç bedelinin geri ödeme listesine alınması nedeniyle, sanatçı Haluk Levent ile SMA hastası çocuklar ve ailelerini makamında kabul etti.

Ailelerin ve sanatçı Haluk Levent'in daha önce kendisiyle görüştüğünü hatırlatan Koca, "Tip 2 ve Tip 3'ün 2018'in Nisan başında klinik çalışmaları bitmişti. Vatandaşımızda, bu ilacın yıllar boyu var olduğu ama bir türlü geri ödeme listesine alınmadığı şeklinde bir kanaat olabilir. Böyle bir durum söz konusu değil." diye konuştu.

Fahrettin Koca, ilacın uygunluğu ve bilimsel yeterliliği için komisyon çalışması yapıldığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu süreçte olumlu anlamda Tip 2 ve Tip 3 hastalarımızdan 199'u değerlendirildi. Arada firmayla birtakım görüşmeler yapıldı. En son gelinen noktada da, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı, SGK adına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Zehra hanımın ve Maliye Bakanımız Berat bey ve ekibinin gayretleri ile en son geri ödeme listesine alınmış oldu. Bu günlerde Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanımızın da belirttiği şekilde imzalanmış olur. Burada yayımlandıktan sonra ilacın piyasaya verilebilirliğinde sorun yok."

- Sağlıkta yerlileşme hamlesi

İlacın şubat ayı başında piyasada olacağını ifade eden Koca, "Dünyada bu kadar pahalı olan ve geri ödeme listesine alınan ilaç sayısı çok az. Hatta İngiltere ve Hollanda geri ödeme listesinden çıkarttı." şeklinde konuştu.

Koca, ilgili firma ile yapılan görüşmelerde, söz konusu ilacın fiyatı haricinde, adet olarak piyasada bulunabilirliğini daha çok gündeme getirdiklerini vurguladı.

Söz konusu firmanın ABD'de bulunduğunu ve görüşmelerin uzayabildiğini hatırlatan Koca, şöyle konuştu:

"Otozomal resesif geçtiği için doğan çocuk yüzde 25 sağlıklı, yüzde 25 hasta ve yüzde 50 taşıyıcı. Bundan sonra yapmamız gereken, evlilik öncesi taramaya bizim başlamamız gerekiyor. Onun da maliyetlerinin yüksekliğini biz biliyoruz ve yeni dönemde yerelleşmeye ne kadar önem verdiğimizi biliyorsunuz. Bu konuyla ilgili üç firmayla görüşme halindeyiz. Biz tarama kitini yerlileştirmek istiyoruz."

İlacın dünyada tek ve fiyatının yüksek olduğunu aktaran Koca, bunun hızlı ruhsatlandırılması için girişimlerin yapıldığını ve gerekli kararnamenin çıktığını hatırlattı.

Bakan Koca, şöyle devam etti:

"Biz bu ilacı üretmek istiyoruz ve bunun için ABD'deki firmayla yazışmalarımız oldu. Bu yazışmalarda 'bizim yasal hak olarak gördüğümüz ama patent hakkı olarak sizin düşündüğünüz miktarı ödemeye ve sizin bu noktadaki niyet ve yaklaşımınızı bilmek istediğimizi' söyledik. Bununla ilgili 3 firmayla görüşme halindeyiz. Bir noktaya gelmiş durumda ve onların çalışmalarıyla hızlı ruhsatlandırma dönemine geçmiş olacağız."

- İlaç stokçularına sıkı denetim

Bakan Koca, son dönemde ilaçların azlığı ve bazı ilaçların bulunamadığı şeklinde algı düzeyinde bir yaklaşım sergilendiğine dikkati çekti.

İlaçların fiyatlandırılması konusunda yapılan çalışmaları anlatan Koca, olabilecek fiyat beklentisi nedeniyle bazı üreticilerin, depocuların ve eczacıların stok yaklaşımına girdiğine işaret etti.

Koca, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Son 10 günden bu yana sahada 900 denetim elemanımız yaptıkları takiplerle 42 üretici, 20 depocu, 32 eczacının stok yaptığını belirledi. Bu anlamdaki yaptırımlarımız önümüzdeki günlerde sahada daha yoğun devam edecek. Ayın 19-20'sine kadar bu eylemin artmasına izin vermek istemiyoruz, vatandaşımızı da ilaçsız bırakmak istemiyoruz."

Koca, ileriki günlerde denetimleri daha da yoğunlaştıracaklarını sözlerine ekledi.

- Sanatçı Haluk Levent mutluluğunu ifade etti

Sanatçı Haluk Levent de SMA hastalarının ilacının geri ödeme listesine alınmasından dolayı çok mutlu olduklarını vurgulayarak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür etti.

Levent, "Yıllardır bir mücadele içindeydik, çok mutluyuz. Olayın daha önce yavaşlatıldığını düşünmüştüm ama ABD'deki şirketlerin durumunu, yapısını, aylarca teknik olarak bir toplantının 28 gün sonraya alınabilmesinin durumunu öğrenince hak verdim." dedi.

Ziyarete katılan SMA hastası Ayça Şahin ise ilaç şirketlerinin ekonomi politikalarına tepkili olduğuna değinerek, "İleride küçücük yüreklere umut serpen bir bilim insanı olacağım. Ülkeme bu şekilde hizmet edeceğime emin olabilirsiniz." ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 18:22
  1. Haluk Levent
  2. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
  3. Sağlık Bakanlığı
  4. SMA hastalarının ilaç sorunu

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