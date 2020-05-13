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Korona Virüs

Bakan Koca'nın uyardığı Bursa'da aynı görüntü

Bursa'da sosyal mesafe kuralına uyulmadığı göründükten sonra bir fotoğraf paylaşarak şehir sakinlerine seslenen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın uyarıları kentte karşılık bulmadı. Bursa'da ağızları açık bırakan bir yoğunluk dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 14:13:00 -
Bakan Koca'nın uyardığı Bursa'da aynı görüntü

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Türkiye'de görülmesinin ardından ülke genelinde sıkı önlemler alındı. 65 yaş ve üzeri kişiler ile 20 yaş ve altındakilerin sokağa çıkması yasaklandı. Kovid-19 tedbirleri kapsamında, 0-14 yaş grubundaki çocuklara ise bugün için 11.00 ile 15.00 saatleri arasında sokağa çıkma izni verildi.

Bunun üzerine saat 11.00'den itibaren Bursa'nın cadde ve sokaklarında çocuklar ile aileleri, yoğunluk oluşturdu. Bazı ailelerin, çocuklarıyla birlikte çarşı ve pazarlarda alışveriş yaptığı görüldü, sosyal mesafe kuralına ise uyulmaması dikkat çekti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Bursa'daki pazarda çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak, yaptığı 'sosyal mesafe' çağrısının, kentin bazı bölgelerde karşılık bulmadığı gözlendi.

Bakan Koca sosyal medya hesabından şu paylaşımı yapmıştı:

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