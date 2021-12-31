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Korona Virüs Bakan Koca’nın TURKOVAC tavsiyesine siyasetçilerden destek
Korona Virüs

Bakan Koca’nın TURKOVAC tavsiyesine siyasetçilerden destek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hatırlatma dozu olarak canlı yayında TURKOVAC aşısı yaptırmasının ardından siyasetçiler de TURKOVAC aşısı olmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-31 18:17:00 -
Bakan Koca’nın TURKOVAC tavsiyesine siyasetçilerden destek

 yeniakit  Ankara 

Hatırlatma dozu olarak canlı yayında TURKOVAC aşısı yaptıran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın hatırlat dozlarını TURKOVAC ile yaptırmalarını tavsiye etmesiyle siyasetçiler de destek vermeye başladı.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Av.M.Emin Akbaşoğlu resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Turkovac ile hatırlatma dozunu yaptırdığını duyurdu.

Paylaşımında şu ifadeler yer aldı;

"Yerli ve milli aşımız #Turkovac ile hatırlatma dozumuzu yaptırdık… Aşımızı bulanların, yapanların, bu güzel hizmeti verenlerin, ellerine sağlık… Milletimiz ve tüm insanlık için şifaya vesile olsun inşâAllah…"

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