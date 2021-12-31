Bakan Koca’nın TURKOVAC tavsiyesine siyasetçilerden destek

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Hatırlatma dozu olarak canlı yayında TURKOVAC aşısı yaptıran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın hatırlat dozlarını TURKOVAC ile yaptırmalarını tavsiye etmesiyle siyasetçiler de destek vermeye başladı.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Av.M.Emin Akbaşoğlu resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Turkovac ile hatırlatma dozunu yaptırdığını duyurdu.

Paylaşımında şu ifadeler yer aldı;

"Yerli ve milli aşımız #Turkovac ile hatırlatma dozumuzu yaptırdık… Aşımızı bulanların, yapanların, bu güzel hizmeti verenlerin, ellerine sağlık… Milletimiz ve tüm insanlık için şifaya vesile olsun inşâAllah…"