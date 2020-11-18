Bakan Koca'dan yerli aşıyla ilgili tarih verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli aşının Nisan ayında devreye gireceği müjdesini verdi. Öte yandan Koca, bu yıl 2.3 milyon grip aşısı alındığını ve bugüne kadar 600 bin kişiye grip aşısı yapıldığını açıkladı.

'Türkiye'ye 1 milyon doz verilecek'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ve grip aşısıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Pfizer ve BioNTech'in, geliştirdiği koronavirüs aşısından Türkiye'ye 1 milyon doz vereceğini aktaran Bakan Koca, "Yıl içinde 25 milyona kadar olabileceği şeklinde görüşmelerimiz var. Çin aşısı için de Aralık ayında 10 milyon aşı alabileceğiz. Ocak ayında da böyle olacak bu sayı 2 katına çıkabilir bir iki gün içinde sözleşmeler imzalanacak" dedi.

Koca, "Yerli aşımızın devreye girmesi Nisan ayı şeklinde olur." ifadelerini kullandı.

600 bin kişiye grip aşısı yapıldı

Grip aşısıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Bakan Koca, "Türkiye'nin geçen yıl yaptığı grip aşısı tedariği bir milyon 300 bin ama yapılan bir milyon 100 bin aşı. Grip aşısında arttırabileceğimiz rakam sınırlı. Bu süreçte 2.3 milyona çıkardık. Şu ana kadar 600 bin kişiye grip aşısı yaptık" ifadelerini kullandı.

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