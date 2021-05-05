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Korona Virüs Bakan Koca'dan üçüncü doz aşı açıklaması: Yerli olacak
Korona Virüs

Bakan Koca'dan üçüncü doz aşı açıklaması: Yerli olacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de ikinci dozdan 6 ay sonra tavsiye edilen üçüncü doz yani hatırlatma dozunun yerli aşıyla yapılacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-05-05 13:34:00 -
Bakan Koca'dan üçüncü doz aşı açıklaması: Yerli olacak

Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı yapılan toplam aşı sayısı 24 milyon 70 bini aşarken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalarda bulundu. Yerli aşı hakkında detayları paylaşan Koca, 'Birden fazla yerli aşının yıl sonuna doğru kullanıma geçeceği bir Türkiye olabileceğini söyleyebilirim. En az 6 ay geçtikten sonra olmak üzere; rapel yani hatırlatma dozları tek doz olarak öneriliyor. Bu durumda rapel dozlarını, hatırlatma dozlarını yerli aşı ile yapabileceğimizi düşünüyorum.' ifadelerini kullandı.

İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın gündeme ilişkin açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Yerli aşıda Erciyes Üniversitesi’nin inaktif aşısında Faz-2 çalışmaları sırasında gönüllülerin aşılanma aşaması bitti. Faz-2 değerlendirmeleri yapılıyor. Faz-3 aşamasına geçmek üzere. Zannediyorum bir iki hafta içerisinde Faz-3’e geçilmiş olur. Beklendiği gibi olursa, Faz-3 aşamasından sonra üretim ile birlikte eylül-ekim ayında kullanıma geçeceğimizi düşünüyoruz.

Üçüncü doz yerli aşıyla

Birden fazla yerli aşının yıl sonuna doğru kullanıma geçeceği bir Türkiye olabileceğini söyleyebilirim. En az 6 ay geçtikten sonra olmak üzere; rapel yani hatırlatma dozları tek doz olarak öneriliyor. Bu durumda rapel dozlarını, hatırlatma dozlarını yerli aşı ile yapabileceğimizi düşünüyorum. Yerli aşının, aynı zamanda rapel aşı ihtiyacımızı da giderebileceğini düşünüyorum. Bunu Bilim Kurulu belirleyecek, kimlere, ne zaman rapel-hatırlatma tek doz aşısı yapılması gerektiğini.

Nüfusun 3 katı için aşı sözleşmemiz var

Şu an nüfusumuzun 3 katı kadar sözleşmeye bağlı aşı var. 100 milyonu Çin, 50 milyonu Sputnik. Sputnik’in tedarik planlı birkaç hafta içerisinde netleşmiş olacak. Ayrıca 90 milyonu da BioNTtech olmak üzere toplam 240 milyon. Yani nüfusumuzun 3 katı kadar doz ile ilgili yapılmış sözleşmelerimiz var.

"Partizanca muhalefet hiç bir siyasetçiye şifa olmaz"

Yeni Şafak gazetesinde yer alan haberde Bakan Koca ayrıca şu ifadelerde bulundu:

Sağlık üzerinden, hele pandemi gibi bir konuda politikacıların siyasi hesapları kimseye şifa olmaz. Sağlık konusunda partizanca muhalefet hiç bir siyasetçiye şifa olmaz.

Bakan Koca’nın hassasiyet gösterdiği bir başka konu ise yerel yöneticilerin ve siyasetçilerin de bu to

plantılara katılımını sağlamak. Önceki gün Edirne’deki toplantıya CHP’li Belediye Başkanı Recep Gürkan ve MHP İl Başkanı’nın katılması bu anlamda dikkat çekiciydi.

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Yorumlar

Üçüncü doz mu .......Her sene üç doz aşı yaptıracaksınız da derler bu gidişle ,

Milleti aşı manyağı yapacaklar iblis DSÖ emir subayları .
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