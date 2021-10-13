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Korona Virüs Bakan Koca'dan TURKOVAC açıklaması
Korona Virüs

Bakan Koca'dan TURKOVAC açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TURKOVAC aşısı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-10-13 13:19:00 - 2021-10-13 13:35:58
Bakan Koca'dan TURKOVAC açıklaması

Türkiye koronavirüsle tüm mücadelesini sürdürüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca TURKOVAC ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Koca'nın yaptığı açıklama şu şekilde;

Turkovac’ı Türkiye’nin hizmetine sunmaya hazırlanıyoruz. Daha önce 2 doz aşı yaptırmış, Covid-19 geçirmemiş, 18-59 yaş arası sağlıklı herkes bize destek olabilir! 3. doz aşı tercihi serbest. Ama madem gönüller yerli aşı Turkovac’ta, en az 3.000’imiz Turkovac’ı tercih etmeli!

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