Bakan Koca'dan TURKOVAC açıklaması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TURKOVAC aşısı ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Türkiye koronavirüsle tüm mücadelesini sürdürüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca TURKOVAC ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Koca'nın yaptığı açıklama şu şekilde;
Turkovac’ı Türkiye’nin hizmetine sunmaya hazırlanıyoruz. Daha önce 2 doz aşı yaptırmış, Covid-19 geçirmemiş, 18-59 yaş arası sağlıklı herkes bize destek olabilir! 3. doz aşı tercihi serbest. Ama madem gönüller yerli aşı Turkovac’ta, en az 3.000’imiz Turkovac’ı tercih etmeli!