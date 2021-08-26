Bakan Koca’dan sitem dolu paylaşım

Yeni Akit ANKARA

Koronavirüs vakasının Türkiye’de görülmesinin ardından mücadelenin en başında yer alan Sağlık Bakanı Koca sitemli paylaşımda bulundu.

Bakan Fahrettin Koca günlük vaka artış oranlarının yüksek düzeyde seyrettiği şu günlerde aşı olmayan ve 1.Doz aşılarını olup 2.Doz aşısını yaptırmayanlara sitem etti. Sağlık Bakanlığı günlük aşı verilerinde toplamda 90 milyon 81 bin doz aşı uygulamasın tamamlandığı, 3. doz uygulamada 8 milyon 54 bin, 2 doz aşı uygulamasında 35 milyon 908 bin, 1 doz aşı uygulanmasında da 50 milyona yaklaşıldı.

Bakan koca bu tabloya göre 1.Doz aşılarını yaptırıp tamamlayıcı 2.Doz aşılarını yaptırmayanlara sitem ederek yaptığı paylaşımda, “Bunca vaka, bunca ölüm varken birinci doz aşısını olan hiç ikincisini ihmal eder mi?” ifadelerini kullandı.

Günlük aşı veri tablosunda kırmızı renkte kalan tek ilimiz olan Şanlıurfa'daki vatandaşların teşvik edilmesi için de, “BUGÜN URFA’DAKİ SEVDİKLERİMİZİ arayıp hal hatır soralım. İlk doz aşı konusunu açalım. Şanlıurfa, halen kırmızı olan tek ilimiz. Aşı oranı düşük, risk seviyesi çok yüksek. Güzel hassasiyetiniz için şimdiden teşekkür ederim.” paylaşımında bulunmuştu.