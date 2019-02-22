Bakan Koca'dan şehir hastanesinde inceleme Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesini gezen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tedavi gören hastalara geçmiş olsun diledi

MERSİN (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde incelemelerde bulundu. Kentteki programı kapsamında, Mersin Valisi Ali İhsan Su ile birlikte hastaneye giden Koca, Başhekim Bahar Aydınlı'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Hastanenin servislerinde incelemelerde bulunan Koca, tedavi gören hastaları da ziyaret ederek geçmiş olsun diledi ve hediye verdi. Koca, hasta ve hasta yakınlarıyla bir süre sohbet ederek onlara şehir hastanesinin hizmetlerinden ve personellerin ilgisinden memnun olup olmadıklarını sordu.







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