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Korona Virüs Bakan Koca'dan kritik uyarı! Sayı verip açıkladı
Korona Virüs

Bakan Koca'dan kritik uyarı! Sayı verip açıkladı

Sosyal medya hesabından pandeminin başlangıcından bu yana yapılan toplam 'koronavirüs test sayısını' paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Test sonucu pozitifse asıl zorluk izole hayatla başlıyor." açıklamasında bulunup uyardı.

Yeniakit Publisher
2020-08-21 14:56:00 -
Bakan Koca'dan kritik uyarı! Sayı verip açıkladı

Türkiye koronavirüs salgını ile etkin bir mücadele yürütürken düşüşe geçen vaka sayıları tedbirlerin gevşetilmesiyle yeniden yükselmeye başladı.

Sosyal medyadan sık sık uyarı içeren paylaşımlarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan yeni bir paylaşım geldi.

Türkiye’de pandemi sürecinin başlangıcından bugüne kadar yapılan test sayısını paylaşan dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Koca "Test sonucu pozitifse asıl zorluk izole hayatla başlıyor." ifadelerini kullandı.

İşte Koca’nın Twitter’dan yapmış olduğu o paylaşım;

 "SALGINLARLA NASIL MÜCADELE EDİLİR? Hasta tedavi ederek başarılmış bir salgın mücadelesi yoktur. Tanı, hasta izolasyonu, tedaviyi hızlandırmak hekimlik görevi; salgına karşı silahtır. Salgın, son hasta iyileşene kadar devam eder. Büyük mücadele asıl tedbirle verilir. Tedbir alın.

Dün 92.301 yeni test yaptık. Sürecin başından bu yana yaptığımız toplam test sayısı 6.061.390. Genizden sürüntü örneği vermenin kolay olmadığını milyonlarca insan biliyor. Dilinizi çıkarıp, a demeniz gibi değil. Fakat test sonucu pozitifse asıl zorluk izole hayatla başlıyor."  

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