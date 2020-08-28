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Korona Virüs Bakan Koca'dan kritik uyarı: 14 gün evden dışarı çıkmayın
Korona Virüs

Bakan Koca'dan kritik uyarı: 14 gün evden dışarı çıkmayın

Son haftalarda artan koronavirüs vaka sayılarıyla birlikte sosyal medyadan sık sık uyarılarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni bir paylaşımda bulundu. Koca paylaşımında “Test sonucu pozitif çıkan ve 14 gün boyunca evde kendisini izole etmesi gereken hastalarımız, dışarı çıkmayın” ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-08-28 15:06:00 -
Bakan Koca'dan kritik uyarı: 14 gün evden dışarı çıkmayın

Koronavirüs vaka sayısı son haftalardaki yükselişini sürdürüyor. Artan yeni vaka sayısı ile birlikte Sağlık Bakanlığı da aldığı tedbirleri arttırdı. Dün açıklanan verilere göre 27 Ağustos 2020 günü toplam 106 bin 111 test yapıldı.

Yapılan testler sonucunda 1491 kişide koronavirüs çıkarken 995 kişi de iyileşerek taburcu oldu. 26 kovid-19 hastası ise hayatını kaybetti.

Koronavirüs konusunda sosyal medya hesabından sık sık paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni uyarıda bulundu.

Koca: Evden dışarı çıkmayın

Bakan Koca paylaşımında test sonucu pozitif çıkan vatandaşların 2 hafta boyunca evden çıkmaları gerektiğini belirtti. Hastalığı bulaştırmanın ölümlere sebebiyet verdiğine dikkat çeken Koca’nın paylaşımı çok sayıda beğeni aldı.

Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"Evden dışarıya adım atmayın. Test sonucu pozitif çıkan ve 14 gün boyunca evde kendisini izole etmesi gereken hastalarımız, dışarı çıkmayın. Virüsü başkalarına bulaştırarak ağır hastalık süreçlerine ve hatta ölümlere sebep olabileceğinizi unutmayın."

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