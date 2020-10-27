Bakan Koca’dan İstanbul için kritik uyarılar! 28 ilçede vaka artış sayısı yüzde 50 ile 80 arasında!

Toplantının bakan yardımcıları, İstanbul Valisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri, kolluk kuvvetlerinin amirleri, başkanvekili, il sağlık müdürü ve İstanbul'un 39 ilçesinin belediye başkanlarının katılımıyla gerçekleştiğini belirterek "İstanbul’da uzun süre gösterdiğimiz başarıyı maalesef sürdüremedik. Daha kuralcı ve disiplinli olmak zorundayız. İstanbul'da vaka sayıları, Türkiye genelindeki toplam vaka sayılarının yüzde 40'ına ulaşmıştır. Geçen hafta, son bir ayın ortalamasına göre 28 ilçede artış yüzde 50'nin üzerinde. 11 ilçede artış oranı yüzde 50-60, 10 ilçede yüzde 60-70 arasında, 7 ilçede ise artış oranı yüzde 70-80 aralığındadır. Artışın öne çıkan nedenlerinden biri tedbirlerin gevşetilmesi, diğeri ise İstanbul'a yoğun dönüşlerdir. Kurallara uymanın mümkün olmadığı toplu taşımada risk devam ettikçe istediğimiz düzeyde başarılı olamayız. Bu sebeple otobüs, metrobüs, metro ve tramvay seferlerine ek seferler konması ve kamu ile özel sektör için mesai saati düzenlemesi gündeme getirilmiştir. Ofise gitmeden yapılması mümkün işlerin de uzaktan erişim ile evde yapılması gerekmektedir” dedi.



AVM ve pazarlara düzenleme



İstanbul'da, semt pazarlarında ve çeşitli alışveriş mekanlarında sosyal mesafenin korunamadığına işaret eden Koca, ulaşımda olduğu gibi bu konuda da sadece denetimle yetinilemeyeceğini, ilgili uzmanların ve planlamacıların gerekli çözümleri bulacağını düşündüğünü dile getirdi.



Üç kurala uymak zorundayız



Vatandaşlardan bu süre zarfında tedbirlerden yana fedakarlık isteyen Koca, "Salgınla savaş, tek başına kurumların gücüyle kazanılamaz. Üç kuralımız var; maske, sosyal mesafe ve temizlik. İzolasyonda olanlar evlerinden ayrılmasın. Testi pozitif çıkanlar temaslılarını filyasyon ekiplerimize eksiksiz bildirsin. Yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar kendilerini korumaya alsın. Memleketten dönenler buluşmalardan kaçınsın. Zorunlu olmadıkça akrabalarla, başka ailelerle bir araya gelmeyin. Kutlama ve törenleri erteleyin" dedi.



İstanbul'un tüm yönetim birimleriyle hareket geçtiğini dikkati çeken Koca, Bilim Kurulu toplantısının yarın İstanbul'da yapılacağını da kaydetti.