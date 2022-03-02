Bakan Koca'dan heyecanlandıran paylaşım
Sosyal medya hesabından heyecanlandıran bir paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hayatımızı yeniden düzenlemek için gerekli değişiklikleri yapmanın zamanı geldi" ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. 11 Mart 2020 ile 2 Mart 2022 tarihlerini karşılaştıran Bakan Koca, "Hayatımızı yeniden düzenlemek için gerekli değişiklikleri yapmanın zamanı geldi" dedi.
Bakan Koca yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"11 MART 2020: Şimdi yapmamız gereken hayatımızı tedbirler doğrultusunda bir düzene sokmaktır. (Türkiye’de İlk Vaka açıklamasından)
2 MART 2022: Hayatımızı yeniden düzenlemek için gerekli değişiklikleri yapmanın zamanı geldi. (Detaylar SAAT 18.00’DA, basın açıklamasında)"
Tüm gözler bu açıklamada
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından bir süredir beklenen açıklamayı yapacak. Bakan Koca'nın maske kullanımı konusunda alınan yeni kararları duyurması bekleniyor.