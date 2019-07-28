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Bakan Koca'dan halk ozanının tedavisine destek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı paylaşımda, gırtlak kanseri teşhisi konulan ve tedavisi için yardım talebinde bulunulan halk ozanı Engin Nurşani'ye gerekli desteğin verileceğini açıkladı

28 Temmuz 2019 Pazar 22:18
Bakan Koca'dan halk ozanının tedavisine destek

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gırtlak kanseri tanısı konulan ve tedavisi için yardım talebinde bulunulan halk ozanı Engin Nurşani'ye gerekli desteğin sağlanacağını bildirdi.

Gırtlak kanseri nedeniyle bir süre önce sesini kaybeden halk ozanı Aşık Ali Nurşani, aynı hastalığa yakalanan ve kendisi gibi ozan oğlu Engin'in tedavisi için sosyal medyadan yardım talebinde bulundu.

Kısa sürede ilgi gören ve hızla paylaşılan mesaja Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da destek verdi.

Bakan Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, "Değerli halk ozanımız için gerekli işlemler Bakanlığımızca başlatılmıştır. Hassasiyetinize ve halkımızın ozanımız için verdiği desteğe ayrıca teşekkür ederim." paylaşımında bulundu.


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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 22:18
  1. Halk Ozanı Engin Nurşani
  2. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

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