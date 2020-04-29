Bakan Koca'dan flaş sözler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapıyor. Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

83 milyon hep birlikte elde ettiğimiz başarının bazı nedenlerini ve önemli detaylarını paylaşmak istiyorum.

Erken tedbir aldık, 83 milyon hep birlikte bir başarı elde ettik. Türkiye bu sınavdan şu ana dek yüzünün akıyla çıktı. Bizi bu noktaya, tedbirlere uyum ve titizlik getirdi.

Test uygulamamız sonuç verdi, filyasyonu da başarıyla uyguluyoruz.

Hastanede tedavi olması gereken hiçbir kişiyi eve göndermedik.

Ayrıntılar geliyor...