  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Fitch'ten Türkiye için dolar tahmini
MSB duyurdu! PKK'ya ağır darbe
İçişleri'nden 81 ile yeni genelge!
Marmara’da 2 günde 400 ton müsilaj temiz
Korona Virüs Bakan Koca'dan flaş BioNtech açıklaması!
Korona Virüs

Bakan Koca'dan flaş BioNtech açıklaması!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, BioNtech aşılarının açıldıktan sonra 6 saat içerisinde kullanılması gerektiğini belirterek vatandaşların aşı randevularını aksatmamaları gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-06-11 10:41:00 -
Bakan Koca'dan flaş BioNtech açıklaması!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama programında Biontech aşısını olacak vatandaşlara randevu konusunda uyarıda bulundu.

"Aşı kıymetli, randevunuzu aksatmayın"

Bakan Koca, "Her BIONTECH aşı flakonunda 6 KİŞİLİK, yani 6 doz aşı bulunuyor. Flakon açılıp sulandırıldıktan sonra bu 6 doz aşı 6 saat içinde kullanılmalıdır. 6 SAAT içinde kullanılmayan dozlar daha sonra kullanılamaz, israf olur. Aşı kıymetli, temini kolay değil. Randevunuzu aksatmayın." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay