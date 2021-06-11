Bakan Koca'dan flaş BioNtech açıklaması!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, BioNtech aşılarının açıldıktan sonra 6 saat içerisinde kullanılması gerektiğini belirterek vatandaşların aşı randevularını aksatmamaları gerektiğini söyledi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama programında Biontech aşısını olacak vatandaşlara randevu konusunda uyarıda bulundu.
"Aşı kıymetli, randevunuzu aksatmayın"
Bakan Koca, "Her BIONTECH aşı flakonunda 6 KİŞİLİK, yani 6 doz aşı bulunuyor. Flakon açılıp sulandırıldıktan sonra bu 6 doz aşı 6 saat içinde kullanılmalıdır. 6 SAAT içinde kullanılmayan dozlar daha sonra kullanılamaz, israf olur. Aşı kıymetli, temini kolay değil. Randevunuzu aksatmayın." dedi.