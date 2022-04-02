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Korona Virüs Bakan Koca'dan flaş açıklama! "Çok mutluyuz" diyerek duyurdu
Korona Virüs

Bakan Koca'dan flaş açıklama! "Çok mutluyuz" diyerek duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da yoğun bakım ve servis doluluk oranlarının üçte bire indiğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-04-02 07:03:00 -
Bakan Koca'dan flaş açıklama! "Çok mutluyuz" diyerek duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da yoğun bakım ve servis doluluk oranlarının üçte bire indiğini açıkladı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da yoğun bakım ve servis doluluk oranları Omicron öncesi döneme kıyasla üçte bire indi. Bugün gerçekleştirdiğimiz ve kamu hastaneleri başhekimlerinin katıldığı toplantıda görülen tablodan çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

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