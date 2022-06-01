Bakan Koca'dan flaş açıklama: Bugünden itibaren değiştirildi
Sağlık Bakanı Koca, vaka sayılarının artık günlük değil haftalık olarak açıklanacağını bildirdi.
Sağlık Bakanı Koca, vaka sayılarının artık günlük değil haftalık olarak açıklanacağını duyurdu.
Bakan Koca, açıklamayı, "Bugüne dek günlük olarak yayınlanan Covid-19 Tablosu, 1 Hazirandan itibaren HAFTALIK olarak, yine https://t.co/RVlhe7786O adresi üzerinden yayınlanacak." ifadeleriyle gerçekleştirdi.
31 Mayıs günlük vaka sayısı
Sağlık Bakanlığı'nın sitesinde en son 31 Mayıs'ta (dün) günlük vaka sayıları açıklandı. 975 kişinin testi pozitif çıkmış, 4 kişi de yaşamını yitirmişti.