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Korona Virüs Bakan Koca'dan flaş açıklama: Bugünden itibaren değiştirildi
Korona Virüs

Bakan Koca'dan flaş açıklama: Bugünden itibaren değiştirildi

Sağlık Bakanı Koca, vaka sayılarının artık günlük değil haftalık olarak açıklanacağını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-06-01 20:25:00 -
Bakan Koca'dan flaş açıklama: Bugünden itibaren değiştirildi

Sağlık Bakanı Koca, vaka sayılarının artık günlük değil haftalık olarak açıklanacağını duyurdu.

Bakan Koca, açıklamayı, "Bugüne dek günlük olarak yayınlanan Covid-19 Tablosu, 1 Hazirandan itibaren HAFTALIK olarak, yine https://t.co/RVlhe7786O adresi üzerinden yayınlanacak." ifadeleriyle gerçekleştirdi.

31 Mayıs günlük vaka sayısı

Sağlık Bakanlığı'nın sitesinde en son 31 Mayıs'ta (dün) günlük vaka sayıları açıklandı. 975 kişinin testi pozitif çıkmış, 4 kişi de yaşamını yitirmişti.

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