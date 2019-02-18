Bakan Koca’dan Eskişehir’de ’Şehir Hastanesi’ serzenişi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tepebaşı Belediye Başkan adayı Hasan Tuç’un seçim ofisi ziyaretinde Büyükşehir Belediyesine yüklenerek, "2 milyarlık yatırımın yapıldığı Şehir Hastanesinin maalesef belediye tarafından 200 metrelik bağlantı yolu bugüne kadar yapılamadı” dedi.

Bir dizi programa katılmak üzere Eskişehir’e gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkan adayı Hasan Tuç’un seçim ofisini ziyaret etti. Ziyarette Bakan Koca’nın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Eskişehir AK Parti Milletvekillleri Nabi Avcı, Emine Nur Günay, Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Nurullah Sazak, il ve ilçe belediye başkan adayları katıldı. Burada yaptığı konuşmada Bakan Koca, milyarlarca yatırımın yapıldığı Eskişehir Şehir Hastanesinin Büyükşehir Belediyesi tarafından hala bağlantı yolunun yapılmadığını ifade etti.

“Daha önceki hastanenin yerine engelliler ve AMATEM hastaları için bir merkez planlıyoruz”

Eskişehir’de geçmiş dönemde hizmet veren ve şu an kullanılmayan devlet hastanesinin yerine engelliler ve AMATEM’de yatan vatandaşlar için bir merkez yapılacağını söyleyen Bakan Koca, "Özellikle sağlık turizmini çok önemsediğimizi ve her geçen gün bölgemizde önemli bir ihtiyacı karşıladığımızı ve bu anlamda ciddi bir rağbetin olduğunu biliyorsunuz. Eskişehir için de bu anlamda Kızılinler sağlık termal tesisinin 33 bin dönüm olan alanı bu anlamda üzerimize düşeni yapmak konusunda kararlı olduğumuzu, daha önce var olan hastanemizin yerini ise engelliler, AMATEM ve benzeri gibi otistik çocuklar da dahil olmak üzere genel anlamda kendi içinde kurgusu olan bir merkez olarak planladığımızı da söylemek istiyorum” şeklinde konuştu.

"2 milyar liralık Şehir Hastanesine belediye tarafından yol yapılamadı”

2 milyarlık yatırımın yapıldığı Şehir Hastanesinin 200 metrelik bağlantı yolunun belediye tarafından hala yapılmadığını ifade eden Sağlık Bakanı Koca, "Fakat şunu üzülerek müşahede ettim. Bizim bu süreçte, 2 milyarlık yatırımın yapıldığı şehir hastanesinin ve sadece 1 ayda bakılan poliklinik sayısının 170 bin olduğunu söylediğimiz Şehir Hastanesi, yüzde 82.2 oranında doluluk olan Şehir Hastanesinin maalesef belediye tarafından 200 metrelik bağlantı yolu bugüne kadar yapılamadı. Bunu şunun için söylüyorum. Bizim işimiz, bizim derdimiz vatandaşa hizmet olmalı. Burada merkezi hükümetin 22 milyar liralık bu süreçte yaptığı yatırımın 2.5 milyar lirası sağlık ve Şehir Hastanesi ile birlikte bu yapılan yatırımların, merkezi hükümetten yapıldığı bir dönemde, merkezi belediye hizmetleri ile bir sinerji oluşturmadığında olan sonuca bir örnek olsun diye söylüyorum. Bu kadar yatırımın yanında 200 metrelik bağlantı yolunu yapmama cesareti gösteren bir belediye olabiliyor. Biz yeni dönemde belediye hizmetini de alan, merkezi yönetimle de bu hizmeti birleştiren bir sinerji oluşturan döneme geçiyor olmalıyız. Yani biz şu dönemde kartpostal belediyecilikten uzak kalalım. Biz Eskişehir‘in belediye hizmetlerinden bu örnek ile bile mahrum kaldığını görüyoruz. Bu anlamda 31 Mart’ın ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalışıyorum” açıklamalarında bulundu.

Diğer yandan program sonunda da Bakan Koca’ya hediye takdimi yapıldı. Bakan Koca, daha sonra seçim ofisinden ayrılarak Yunus Emre Devlet Hastanesine geçerek buradaki personel ve hastaları ziyaret etti.