Bakan Koca'dan Dünya İnsan Hakları Günü mesajı

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, herkesin erişebildiği sağlık hizmetini insan hakkının bir parçası olarak gördüklerini ve tüm çalışmaları bu şiarla yürüttüklerini bildirdi.

Bakan Koca, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan mesaj yayımladı.

Paylaşımında, "Herkesin erişebildiği sağlık hizmetini insan hakkının bir parçası olarak görüyor, tüm çalışmalarımızı bu şiar ile yürütüyoruz." ifadelerini kullanan Koca, ayrıca 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nü kutladı.