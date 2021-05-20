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Gündem Bakan Koca'dan canlı yayında önemli açıklamalar
Gündem

Bakan Koca'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sona eren Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısından ardından canlı yayında açıklamalarda bulunuyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-20 19:18:00 - 2021-05-20 19:36:57

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sona eren Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısından ardından canlı yayında açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları

"Vaka sayısı uzun bir aradan sonra ilk kez on binin altına düştü."

Prof. Şahin Bakan Koca'yı canlı yayında bilgilendirdi

BionTech aşısını geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin uzaktan bağlantı yöntemi ile canlı yayına katılarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı bilgilendirdi.

Prof. Şahin'in açıklamaları

"120 milyon doz aşının 6,1'i teslim edildi. Eylül sonuna kadar 120 milyon doz aşı Türkiye'ye gelecek."

'Mutasyona etkili'

"BionTech aşısı mutasyonlara karşı etkili."

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