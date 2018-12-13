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Bakan Koca'dan başsağlığı mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Başkentte meydana gelen Yüksek Hızlı Tren kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı

13 Aralık 2018 Perşembe 11:20
Bakan Koca'dan başsağlığı mesajı

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren'in (YHT) kılavuz lokomotifle çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitirenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Koca, Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Ankara'da meydana gelen tren kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 11:20
  1. Başsağlığı mesajı
  2. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
  3. Yüksek Hızlı Tren kazası

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