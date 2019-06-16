Bakan Koca’dan babalar günü mesajı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, babalar günü dolayısıyla resmi Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.16 Haziran 2019 Pazar 09:16
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, babalar günü dolayısıyla resmi Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaşımda, “Varlıklarıyla bizlere güç ve ilham veren, hayatımızın her alanında yanımızda olan babalarımızın Babalar Günü’nü kutluyor, sağlık ve huzur dolu ömür diliyorum” ifadesini kullanıldı.
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