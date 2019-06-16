Bakan Koca’dan babalar günü mesajı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, babalar günü dolayısıyla resmi Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, babalar günü dolayısıyla resmi Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaşımda, “Varlıklarıyla bizlere güç ve ilham veren, hayatımızın her alanında yanımızda olan babalarımızın Babalar Günü’nü kutluyor, sağlık ve huzur dolu ömür diliyorum” ifadesini kullanıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.