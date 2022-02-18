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Korona Virüs Bakan Koca'dan 65 yaş üstü vatandaşlara uyarı
Korona Virüs

Bakan Koca'dan 65 yaş üstü vatandaşlara uyarı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 65 yaş üstünde olan ve bağışıklık sistemi sorunu olan vatandaşlara en ufak şikayetlerinde test yaptırmaları gerektiğini vurguladı.

Yeniakit Publisher
2022-02-18 14:47:00 -
Bakan Koca'dan 65 yaş üstü vatandaşlara uyarı

Koronavirüs tedavisinde kullanılmaya başlanan Molnupiravir ilacıyla birlikte erken tanı konusunda önemli uyarılarda bulundu.

Bakan Koca'dan uyarı

Bakan Koca, "65 YAŞINIZI geçtiyseniz veya herhangi bir bağışıklık sistemi sorununuz varsa ihtimalleri hafife almayın. Önemsiz gibi görünen şikâyetleri nezle, soğuk algınlığı ile karıştırmayın. TEST yaptırın. MOLNUPIRAVIR etken maddeli ilaçla başlayan yeni dönemde erken tanı riski azaltıyor." açıklamasında bulundu.

'Zayıf bir sebebin ağır bir sonucu olabilir'

Bakan Koca açıklamalarında şu sözlerle devam etti:

Zayıf bir sebebin ağır bir sonucu olabilir. Tıpkı virüsün Omicron varyantı gibi.

65 yaş üstü ve hangi yaşta olursa olsun bir bağışıklık sistemi sorunu olanlar kendilerini korumalı. Her birimiz kendimizi ve risk grubundakileri korumalıyız

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